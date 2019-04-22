Курганский областной суд оставил приговор экс-начальнику УФНС без изменений

16:48 | 24.04.2019

Вступил в силу строгий приговор экс-начальнику УФНС России по Курганской области Владимиру Рыжуку. Сегодня, 24 апреля, судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу осужденного и оставила ее без удовлетворения. Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, сообщает региональная прокуратура.



Напомним, 28 февраля Курганский городской суд признал бывшего главного налоговика региона виновным в получении взятки в крупном размере и хищении, приговорив его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также экс-чиновник был лишен права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.



Суд удовлетворил и иск прокурора области о взыскании с Рыжука суммы причиненного региональному УФНС России материального ущерба в размере около 400 тысяч рублей, а также принял решение о конфискации имущества на сумму взятки — 500 тысяч рублей.



В судебном заседании установлено, что в феврале 2017 года экс-чиновник получил от курганского предпринимателя Владимира Баскаля, в отношении которого налоговым органом на протяжении длительного времени проводилась проверка, 500 тысяч рублей в качестве взятки. Деньги передавались за общее покровительство возглавляемых бизнесменом строительных организаций.



Также судом установлено, что в 2014–2017 годах на служебных автомобилях Toyota Highlander и Nissan Teana за счет бюджетных средств Рыжук еженедельно ездил в Тюмень к семье в выходные дни. Ведомству был причинен ущерб на сумму 394 тысячи рублей.