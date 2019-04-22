Курган: новости дня
16:48 | 24.04.2019
Курганский областной суд оставил приговор экс-начальнику УФНС без изменений
Напомним, 28 февраля Курганский городской суд признал бывшего главного налоговика региона виновным в получении взятки в крупном размере и хищении, приговорив его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также экс-чиновник был лишен права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.
Суд удовлетворил и иск прокурора области о взыскании с Рыжука суммы причиненного региональному УФНС России материального ущерба в размере около 400 тысяч рублей, а также принял решение о конфискации имущества на сумму взятки — 500 тысяч рублей.
В судебном заседании установлено, что в феврале 2017 года экс-чиновник получил от курганского предпринимателя Владимира Баскаля, в отношении которого налоговым органом на протяжении длительного времени проводилась проверка, 500 тысяч рублей в качестве взятки. Деньги передавались за общее покровительство возглавляемых бизнесменом строительных организаций.
Также судом установлено, что в 2014–2017 годах на служебных автомобилях Toyota Highlander и Nissan Teana за счет бюджетных средств Рыжук еженедельно ездил в Тюмень к семье в выходные дни. Ведомству был причинен ущерб на сумму 394 тысячи рублей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
16:40 | 24.04.2019
На Урале испекут самый большой в мире кулич
16:18 | 24.04.2019
В Екатеринбурге полицейские изъяли целый грузовик с «фунфыриками»
16:02 | 24.04.2019
В Шумихе полиция накрыла сразу 4 точки сбыта нелегального алкоголя
15:59 | 24.04.2019
В Екатеринбурге общегородской субботник перенесли на 30 апреля
15:29 | 24.04.2019
Водителя с поддельными правами задержали на трассе Екатеринбург – Тюмень
15:00 | 24.04.2019
«Монстрацию» согласились провести на Вторчермете
14:59 | 24.04.2019
Апелляция не помогла. Птицефабрика «Среднеуральская» проиграла судебный спор Росприроднадзору
14:52 | 24.04.2019
Эксперты ОНФ направили в региональное правительство предложения по развитию цифровой экономики в Пермском крае
14:41 | 24.04.2019
Свердловский облсуд прекратил производство по коллективному иску противников «храма-на-драме»
14:08 | 24.04.2019
22 нелегальных мигранта выдворены из Екатеринбурга (ФОТО)
14:07 | 24.04.2019
Прикамская компания получит более 390 млн рублей от ФРП на создание нового вертолетного редуктора
13:21 | 24.04.2019
В Курганской области власти запустили специальный сайт для жалоб
13:17 | 24.04.2019
Пермский Театр-Театр представил спектакль «Карлик нос» на Всероссийском театральном марафоне
12:45 | 24.04.2019
Пермский край примет участие в пилотном проекте Рослесхоза по сопровождению грузоперевозок древесины
12:44 | 24.04.2019
В Екатеринбурге на мальчика упал дорожный знак
12:43 | 24.04.2019
Сотрудники Интерсвязи привели в порядок челябинскую улицу
12:30 | 24.04.2019
Таможенники пресекли канал ввоза контрафактных детских игрушек на Урале
12:17 | 24.04.2019
Глава Рослесхоза поддержал инициативы Пермского края по совершенствованию лесного законодательства
12:00 | 24.04.2019
С мая в Екатеринбурге изменятся маршруты пяти автобусов
10:52 | 24.04.2019
Через Курганскую область пытались ввезти крупную партию косметики и БАДов, опасных для здоровья
10:40 | 24.04.2019
В Каменске-Уральском из-за отсутствия документов закрыли «Мясную лавку»
10:26 | 24.04.2019
На Среднем Урале стартовали мероприятия, посвященные празднованию Года Павла Петровича Бажова
10:19 | 24.04.2019
В Екатеринбурге бывшего сотрудника ДПС осудили на три года за взятку
09:59 | 24.04.2019
На территории Кургана с 25 апреля вводится особый противопожарный режим
09:57 | 24.04.2019
Ночью из дома на улице Анны Бычковой эвакуировали 27 человек
09:15 | 24.04.2019
В торговом центре на Космонавтов на подростков упала тяжелая конструкция