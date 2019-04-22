Суд Кургана вынес приговор водителю автобуса, который сбил насмерть пенсионерку

16:21 | 24.04.2019

Курганский городской суд приговорил к 1 году лишения свободы в колонии-поселении 56-летнего водителя автобуса, который сбил насмерть пенсионерку в ноябре 2018 года. Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Суд установил, что на одной из центральных улиц областного центра в нарушение правил дорожного движения водитель проявил неосторожность и не заметил пешехода, которая вышла на проезжую часть в районе нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пожилая женщина получила тяжелые травмы, от которых она скончалась в больнице в этот же день.



Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. С индивидуального предпринимателя, собственника транспортного средства, в счет компенсации морального вреда были взысканы 900 000 рублей.



Приговор суда в законную силу не вступил.