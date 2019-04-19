Курганские полицейские изъяли крупную партию подозрительной водки

17:32 | 23.04.2019

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области

Накануне в Кургане в рамках операции «Алкоголь» полицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию водки без маркировки. Реализовывал и хранил контрафактное спиртное 43-летний житель города.



Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, в ходе осмотра складского помещения силовики обнаружили более 8 тысяч бутылок водки. На таре не было маркировки, предусмотренной действующим законодательством.



Алкогольную продукцию общим объемом более 4 тысяч литров полицейские изъяли и направили на экспертизу. По результатам которой будет принято процессуальное решение.