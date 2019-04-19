В Зауралье перед судом предстанет крупный нелегальный торговец паленым алкоголем

12:48 | 23.04.2019

В Курганской области полиция завершила расследование уголовного дела по факту реализации контрафактного алкоголя в особо крупном размере. Точка сбыта находилась в поселке Юргамыш. Материалы углового дела переданы в суд.



Перед судом предстанет 46-летний неработающий местный житель. Из его гаража полицейские изъяли 12 тысяч 496 бутылок немаркированной алкогольной продукции в объеме семи с половиной тысяч литров на общую сумму около двух миллионов рублей, что является особо крупным размером.



«Проведенная экспертиза показала, что вся алкогольная продукция не соответствует требованиям ГОСТа. Согласно заключениям технико-криминалистических экспертиз акцизные и федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с алкогольной продукцией, поддельные», — сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.



За использование для маркировки алкогольной продукции поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.