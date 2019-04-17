Доля бедных в Курганской области несколько лет держится на уровне 20%

18:12 | 22.04.2019

В Курганской области количество бедного населения достигает 20%. На таком уровне доля малообеспеченных зауральцев держится с 2017 года. Об этом говорилось на заседании «круглого стола» с представителями учреждений социальной защиты населения.



Региону придется потратить много усилий, чтобы изменить ситуацию. Как отметили в пресс-службе губернатора, президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами задачу сократить этот показатель до 8 % уже к 2024 году. Поиск решений проблемы стало главной темой дискуссии.

Эксперты отмечают, что к бедности приводит отсутствие достаточного количества рабочих мест и низкие зарплаты. Также они назвали нежелание некоторых категорий граждан работать, проблемы алкоголизма и наркомании, пессимистическое настроение среди молодежи из-за отсутствия видимых перспектив.



В ходе беседы начальник Главного управления по труду и занятости Игорь Ксенофонтов подчеркнул что, промышленные предприятия не успевают обеспечивать должное повышение зарплаты всех своих сотрудников в след за индексацией МРОТ, так как это сделает их продукцию не конкурентноспособной. Обеспечивается прежде всего рост самых низкооплачиваемых категорий, заработная плата которых опускается ниже МРОТ.