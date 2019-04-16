Жительница Кургана, на которую упал дорожный знак, отсудила у подрядчика компенсацию

17:38 | 18.04.2019

Фото mos.ru

Курганский городской суд взыскал в пользу жительницы областного центра компенсацию морального вреда за травму, полученную в результате падения на нее дорожного знака.



По данным областной прокуратуры, травму женщина получила на остановке «ЖБИ-1», расположенной по проспекту Машиностроителей. Во время ожидания транспорта на нее упал дорожный знак «Место остановки автобуса (или) троллейбуса». Пассажирке был причинен легкий вред здоровью.



Жительница города подала с иск о компенсации морального вреда в суд на ООО «КАЮН». Отметим, что в 2018 году Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана заключило с данной компанией муниципальный контракт на техническое обслуживание улиц и дорог города, в том числе остановочных комплексов. Из контракта следует, что подрядчик несет полную имущественную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им в результате несоблюдения требований закона, отмечают в надзорном ведомстве.



С учетом заключения прокурора суд удовлетворил исковые требования истца, взыскав с ООО «КАЮН» в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда 70 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.