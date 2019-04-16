Суд ужесточил чиновникам наказание за махинации с землей в пригороде Кургана на 40 млн рублей

15:06 | 18.04.2019

Фото inruza.ru

Курганский областной суд по апелляционному представлению государственного обвинителя ужесточил наказание бывшим чиновникам Кетовского района и предпринимателю за махинации с землей в пригороде Кургана на 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Ранее Кетовский районный суд признал их виновными в служебных подлогах, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Все получили от 3 до 6 лет лишения свободы условно. Установлено, что высокопоставленные чиновники администраций сельских советов и района по подложным документам незаконно оформляли земельные участки на третьих лиц. В результате выбытия земель из муниципальной собственности бюджету причинен ущерб в размере более 40 млн рублей.



Областной суд согласился с позицией прокуратуры и ужесточил им наказание, заменив условные сроки на реальное лишение свободы. Главе Лесниковского сельсовета Петру Кунгурову назначено 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, первому заместителю главы района Анатолий Пиносову — 6 лет, главе Кетовского сельсовета Алексей Иванову — 3 года. Сейчас все они имеют приставку «экс». А директор ООО «Геоцентр» Мила Антропова получила 4 года тюрьмы со штрафом 150 тысяч рублей.