Непогода в Зауралье задержится. ГИБДД просит водителей быть внимательнее

11:04 | 17.04.2019

На территории Курганской области 17 и 18 апреля ожидается понижение температуры воздуха, мокрый снег с дождем и усиление ветра до 15 метров в секунду, предупреждает водителей региональное УГИБДД УМВД России, ссылаясь на данные курганских синоптиков. Ночью столбик термометра может опуститься до минус 8 градусов.



В связи со штормовым предупреждением сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют зауральцам воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния, а при движении быть особенно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.