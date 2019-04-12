Зауральский чиновник, осужденный за попытку незаконно увеличить себе жалование, проиграл апелляцию

13:50 | 16.04.2019

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Курганский областной суд оставил без изменения приговор Варгашинского районного суда в отношении экс-главы администрации сельского совета, сообщает региональная прокуратура. Ранее он был признан виновным в совершении нескольких коррупционных преступлений: в служебном подлоге, покушении на хищение бюджетных денег с использованием служебного положения, и в злостном неисполнении решения суда.



Глава муниципалитета и председатель сельской думы, действуя в разрез принятого депутатами представительного органа решения, увеличил размер своего денежного содержания. Всего таким способом 59-летний чиновник мог бы получить за год необоснованно свыше 130 тысяч рублей.



Суд первой инстанции признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, лишив его права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления и государственной власти на срок 2 года.



Чиновник обжаловал приговор в апелляционном порядке и просил его оправдать. Но судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда согласилась с доводами прокурора об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы. Приговор Варгашинского районного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.