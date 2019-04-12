На одной из курганских улиц автоледи сбила велосипедиста и пешехода

13:34 | 16.04.2019

В Кургане вечером 15 апреля женщина на автомобиле Mitsubishi Colt сбила велосипедиста и пешехода на улице Бурова-Петрова.



По данным регионального УГИБДД, 38-летняя автоледи на автомобиле Mitsubishi Colt двигалась со стороны улицы Некрасова. При повороте направо на съезд (в направлении Омской) женщина допустила наезд на велосипедиста 67 лет и пешехода 57 лет, которые двигались по линии тротуара улицы Бурова-Петрова в сторону улицы Гоголя.



В результате аварии получил травмы пешеход. Ему назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.