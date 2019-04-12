Курган: новости дня
12:59 | 16.04.2019
В Кургане будут судить экс-полицейского, который избил коллегу в отделе
По данным регионального СУ СК России, нетрезвый 32-летний курганец вместе со стоим другом в ночь на 23 сентября 2018 года был задержан на одной из улиц города. Мужчин доставил в отдел полиции №1 пеший патруль. В отделе обвиняемый начал вести себя агрессивно и дважды ударил в голову полицейского.
На тот момент он являлся действующим инспектором ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Кургану. Как сообщает областная полиция, по результатам проверки за совершение проступка, порочащего честь сотрудника, 27 сентября полицейский был уволен из органов внутренних дел. Его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.
© «Вечерние Ведомости»
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