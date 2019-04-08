Курган: новости дня
14:23 | 12.04.2019
Фото mir45.ru
В суд Кургана направлено дело о взятках чиновницы областной клинической больницы
Как уточнили в региональном надзорном ведомстве, чиновница в белом халате обвиняется сразу по двум статьям — в получении взятки через посредника и в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности.
По данным следствия, заведующая с 2011 по 2018 год получила взятки на общую сумму более 2 млн рублей от директора и старшего менеджера одной из организаций города, занимающейся продажей медицинских товаров.
За полученное вознаграждение она готовила заявки по закупкам для нужд учреждения таким образом, что техническое описание полностью соответствовало оборудованию, представленному взяткодателем. В результате с данной компанией больница заключила договоры на поставку медицинских товаров на общую сумму более 29 млн рублей.
Заведующей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
© «Вечерние Ведомости»
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