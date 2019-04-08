Устанавливающий ответственность за нарушения благоустройства законопроект прошел в думу Зауралья

14:31 | 11.04.2019

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Законодательная инициатива парламента Кургана об установлении административной ответственности за нарушения в сфере благоустройства территорий прошла через комитет областной думы по законодательству и госстроительству.



Поправки курганские депутаты предлагают внести в региональный закон об административных правонарушениях. В частности, новелла определяет административную ответственность за нарушение требований по уборке территории муниципального образования (и прилегающих), содержанию и размещению элементов благоустройства, уточнили в мэрии.



Административное наказание может быть назначено за снос, посадку и обрезку деревьев и кустарников без оформления разрешений. Накажут за размещение транспорта у подъездов, на контейнерных, детских, спортивных площадках, газонах и лужайках. Придется ответить и за нарушение порядка проведения земляных работ, вынос грунта и грязи со стройплощадки на территорию общего пользования.

Также законопроект предлагает увеличить размер штрафов за открытые люки, смотровые колодцы, камеры на инженерных подземных сооружениях и коммуникациях, а также за торговлю в неустановленных для этого местах.



«Вносимые законопроектом положения позволят органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области исполнять в полном объеме полномочия, установленные федеральным законодательством», — подчеркнул спикер городской думы Игорь Прозоров.



Городские чиновники считают, что предлагаемые поправки будут способствовать наведению порядка и чистоты в Кургане, поскольку на сегодняшний день ответственность за вышеназванные нарушения не предусмотрена.



В рамках заседания комитета депутаты рекомендовали Курганской областной Думе на очередном заседании принять данный законопроект в двух чтениях.