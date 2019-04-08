На площади и на центральных улицах Кургана установят современные светодиодные лампы

11:24 | 10.04.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

На центральных улицах Кургана заменят старые лампы наружного освещения на современные светодиодные светильники с низким потреблением электроэнергии. Всего в городе установят порядка 260 новых ламп. Работы планируются завершить до 20 апреля.



Как уточнили в мэрии, с сегодняшнего дня работы по замене светильников идут по улице Карла Маркса, на участке от Пролетарской до Красина. В ближайшие дни новые энергосберегающие лампы установят на улицах Ленина (от Коли Мяготина до Куйбышева), Володарского (от Гоголя до Карла Маркса) и Томина (от Карла Маркса до Коли Мяготина).



Современные светильники появятся и на улице Гоголя, начиная от Красина до Пролетарской, и на центральной площади.



Если у старых ламп наружного освещения свет был желтый, то у новых качество света принципиально другое, он яркий и белый, подчеркнули в администрации. Новое уличное освещение потребляет в разы меньше электроэнергии и имеет больший срок эксплуатации.