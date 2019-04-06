В Кургане будут судить за получение взяток экс-инспектора Ростехнадзора

17:22 | 9.04.2019

Фото: www.aksatek.ru

В Курганской области перед судом предстанет бывший государственный инспектор межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Денис Семашко. Чиновник обвиняется в получении взяток в значительном размере.



По данным регионального СУ СК России, с июля по ноябрь 2017 года в ходе проверок поднадзорных объектов, реконструируемых Курганским нефтепроводным управлением АО «Транснефть-Урал», инспектор выявил нарушения, влекущие административную ответственность, в том числе в виде крупного штрафа.



За несоставление административных протоколов чиновник предлагал сотрудникам нефтепроводного управления предавать ему взятки. Следствие выявило четыре эпизода получения Семашко взяток в размерах от 50 до 80 тысяч рублей.



В отношении двух взяткодателей приняты процессуальные решения о прекращении уголовного преследования в связи с раскаянием. В отношении еще одного взяткодателя расследование уголовного дела продолжается.



В период следствия обвиняемый был уволен с занимаемой должности. В ходе следствия свою вину в получении взяток он признал.