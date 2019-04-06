Курганская область заключила «денежное» соглашение с Росавтодором

17:06 | 9.04.2019

Курганской области заключила «денежное» соглашение Росавтодором о предоставлении межбюджетных трансфертов. Как уточнили в пресс-службе губернатора региона, документы предусматривают федеральное финансирование дорожной деятельности субъектов для исполнения ими принятых обязательств по достижению целевых показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Кроме того, в стадии подготовки находится дополнительное соглашение о выделении средств на реконструкцию путепровода по проспекту Машиностроителей в Кургане. Для своевременного проведения конкурсных процедур ведется работа по завершению процесса подписания аналогичных соглашений с органами местного самоуправления. Они будут подписаны не позднее 15 апреля, уточнили в зауральском правительстве.



В план-график включены 13 объектов из 17 (76 %), до конца апреля оставшиеся объекты выйдут на торги. В рамках нацпроекта в 2019 году планируется привести в нормативное состояние 6,4 тысяч км региональных трасс и 9 тысяч км дорожной сети городских агломераций. В Курганской области отремонтируют 123 км и 35 км соответственно.



Также в числе ключевых целей — снижение смертности в результате ДТП, уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки, а также снижение уровня аварийности.