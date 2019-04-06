В суд передано дело о хищении ковчега с мощами Александра Невского из кафедрального собора Кургана

12:26 | 8.04.2019

Фото kurganvera.ru

В Курганский городской суд направлено уголовное дело местного жителя, который пытался украсть из Александро-Невского кафедрального собора ковчег с мощами святого. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По данным следствия, 17 августа 2018 года пьяный мужчина в присутствии прихожан и служителей собора открыто похитил ковчег с находящимися в нем мощами святого благоверного Великого князя Александра Невского. Вынести ковчег из храма ему не удалось. Вора вовремя задержали охранники прихода. Отметим, предмет имеет особую историческую и религиозную ценность.



«Согласно заключения медицинской комиссии подозреваемый страдает психическим расстройством и на момент совершения преступления не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими, — уточнили прокуратуре региона. — Уголовное дело направлено в суд с постановлением для применения в отношении подозреваемого принудительных мер медицинского характера».