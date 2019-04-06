Сегодня в Кургане состоится инаугурация избранного мэра

10:42 | 8.04.2019

Сегодня, 8 апреля, состоится торжественная церемония вступления в должность недавно избранного главы города Кургана Андрея Потапова.



Как сообщает пресс-служба администрации, инаугурация пройдет в зале заседаний парламента областного центра. Начнется церемония в 17 часов.



Напомним, 5 апреля на внеочередном заседании депутаты Курганской городской думы единогласно избрали Андрея Потапова мэром. Всего на должность высшего должностного лица претендовали 4 кандидата.