Завтра в парламенте Кургана за кресло мэра будут бороться четыре кандидата

18:25 | 4.04.2019

Сегодня, 4 апреля, конкурсная комиссия отобрала четверых претендентов на пост главы Кургана по результатам проверки документов и собеседования с кандидатами.



Как сообщает служба информации «Область 45», комиссию прошли сити-менеджер Андрей Потапов, бывший директор департамента развития городского хозяйства, директор ООО «Экспертное бюро труда и социальных отношений» Роман Сергеечев, координатор регионального отделения ЛДПР и депутат областной думы Юрий Ярушин и пенсионер МВД Владимир Теняков.



Завтра, 5 апреля, состоится заседание Курганской городской думы, на котором депутаты тайным голосованием выберут из данных кандидатов мэра.



Всего в конкурсную комиссию поступили заявления на участие в конкурсе от 7-ми претендентов. Не прошли комиссию директор ООО «Эко-Технопарк» Сергей Завьялов, председатель Диабетического общества Курганской области Наталья Воробьева и гендиректор ООО «Строймонтаж» Артур Пущин.