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Курган: новости дня


 

17:12 | 4.04.2019

Мошенники, представлявшиеся силовиками, обокрали пенсионерку из Кургана на 2 миллиона рублей

Курганская полиция разыскивает «силовиков»-мошенников, которые за несколько лет украли у 65-летней жительницы областного центра очень крупную сумму денег. Обманутая женщина залезла в долги и продала квартиру, чтобы получить выдуманную компенсацию за якобы совершенное против нее преступление.

Как рассказали в пресс-службе зауральского УМВД России, в декабре 2017 года пенсионерке позвонил незнакомый мужчина, представившийся работником правоохранительных органов. Он пояснил, что несколько лет назад женщина заказывала в Москве лекарство и стала жертвой мошенников, за что ей положена компенсация в размере 300 тысяч рублей. При этом у самой потерпевшей претензий к качеству товара не было.

Для получения компенсации мошенники предложили пенсионерке перевести на указанный ими счет 25 тысяч рублей в качестве оплаты страховки за перевод денег. Потом злоумышленник и его «коллега» еще неоднократно обращались к женщине с аналогичными просьбами. Так продолжалось до марта этого года. В общей сложности она перевела на незнакомые ей номера банковских счетов 2 миллиона рублей.

«При этом мошенники требовали никому не показывать и не сохранять квитанции о проведенных платежах, — уточнили в ведомстве. — Для осуществления переводов женщина приобрела кредиты, а также продала дом, принадлежавший её матери. На протяжении указанного периода потерпевшая скрывала данные обстоятельства от своих родственников, и только когда все денежные ресурсы были исчерпаны, рассказала дочери и обратилась в полицию».

По данным фактам следственными органами УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Лжесиловикам грозит до десяти лет тюрьмы.

Полиция предупреждает: любые предложения о выплате компенсации за некачественный товар или услугу, сопровождающиеся требованием оплатить пошлину или налог, — это попытка мошенников завладеть вашими деньгами.

© «Вечерние Ведомости»

 


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