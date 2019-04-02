Курган: новости дня
17:12 | 4.04.2019
Мошенники, представлявшиеся силовиками, обокрали пенсионерку из Кургана на 2 миллиона рублей
Как рассказали в пресс-службе зауральского УМВД России, в декабре 2017 года пенсионерке позвонил незнакомый мужчина, представившийся работником правоохранительных органов. Он пояснил, что несколько лет назад женщина заказывала в Москве лекарство и стала жертвой мошенников, за что ей положена компенсация в размере 300 тысяч рублей. При этом у самой потерпевшей претензий к качеству товара не было.
Для получения компенсации мошенники предложили пенсионерке перевести на указанный ими счет 25 тысяч рублей в качестве оплаты страховки за перевод денег. Потом злоумышленник и его «коллега» еще неоднократно обращались к женщине с аналогичными просьбами. Так продолжалось до марта этого года. В общей сложности она перевела на незнакомые ей номера банковских счетов 2 миллиона рублей.
«При этом мошенники требовали никому не показывать и не сохранять квитанции о проведенных платежах, — уточнили в ведомстве. — Для осуществления переводов женщина приобрела кредиты, а также продала дом, принадлежавший её матери. На протяжении указанного периода потерпевшая скрывала данные обстоятельства от своих родственников, и только когда все денежные ресурсы были исчерпаны, рассказала дочери и обратилась в полицию».
По данным фактам следственными органами УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Лжесиловикам грозит до десяти лет тюрьмы.
Полиция предупреждает: любые предложения о выплате компенсации за некачественный товар или услугу, сопровождающиеся требованием оплатить пошлину или налог, — это попытка мошенников завладеть вашими деньгами.
© «Вечерние Ведомости»
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