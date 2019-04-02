Добившийся успеха на Универсиаде — 2019 тренер Владислав Хромых покинул ХК «Зауралье»

13:56 | 4.04.2019

Фото hczaural.ru

В тренерском штабе хоккейного клуба «Зауралье» произошли изменения. Добившийся успеха на Универсиаде — 2019 Владислав Хромых покинул пост тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте ХК.



С декабря 2017 года Хромых руководил «Юниором», выступающим в Первенстве ВХЛ, и вывел фарм-клуб в плей-офф лиги. В сезоне 2018/2019 вошел в тренерский штаб «Зауралья» и вместе с командой пробился в четвертьфинал Кубка Петрова, где курганцы уступили «Торосу», отмечают в клубе.



А в марте этого года Хромых был назначен главным тренером сборной России по хоккею на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Он привел национальную команду к золотым медалям студенческих игр.