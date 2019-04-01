На реконструкцию моста ЖБИ в Кургане из федерального бюджета выделят 270 млн рублей

18:38 | 3.04.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

На реконструкцию путепровода через железную дорогу по проспекту Машиностроителей в Кургане из федерального бюджета в этом году выделят 270 млн рублей.



Финансирование пройдет в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министром РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба губернатора региона. При этом стоит отметить, что Курганская область вошла в список 15 регионов страны, которые в этом году получат дополнительное финансирование на работы по капиталоемким значимым объектам инфраструктуры.



Конструкция моста изношена и не отвечает современным требованиям. Движение по мосту было ограничено в декабре прошлого года. Путепровод соединяет центральную часть города с другими микрорайонами. В сутки по нему проезжают около 16 тысяч автомобилей.



Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ совместно с мэрией Кургана разработал проектно-сметную документацию на реконструкцию моста. По предварительным подсчетам, на это требуется более 1 млрд рублей. Реализация проекта рассчитана на 2019 – 2021 годы.