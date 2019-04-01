Шумков подписал соглашение о расширении использования сжатого природного газа в АПК

17:13 | 3.04.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков, гендиректор ООО «Русские цилиндры» Сергей Чистиков и гендиректор ООО «Метан Энергия-Курган» Алексей Буторин 3 апреля подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.



Как сообщает пресс-служба главы региона, документ направлен на создание условий для расширения использования сжатого природного газа для автономного газоснабжения сельскохозорганизаций, крестьянских хозяйств и социальной инфраструктуры в зауральских селах.



Аграрии области используют в качестве топлива природный газ на 43% сушилок зерна. Применение компримированного (сжатого) природного газа метан в качестве топлива для сушилок зерна позволит до 4 раз снизить затраты на топливо.



Также в правительстве региона отмечают, что расширение использования природного газа в качестве топлива даст возможность выполнять полевые сельскохозяйственные работы в оптимальные агротехнические сроки, сохранить выращенную продукцию, снизить себестоимость, повысить качество и конкурентоспособность.