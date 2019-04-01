Курган: новости дня
17:13 | 3.04.2019
Фото пресс-службы губернатора Курганской области
Шумков подписал соглашение о расширении использования сжатого природного газа в АПК
Как сообщает пресс-служба главы региона, документ направлен на создание условий для расширения использования сжатого природного газа для автономного газоснабжения сельскохозорганизаций, крестьянских хозяйств и социальной инфраструктуры в зауральских селах.
Аграрии области используют в качестве топлива природный газ на 43% сушилок зерна. Применение компримированного (сжатого) природного газа метан в качестве топлива для сушилок зерна позволит до 4 раз снизить затраты на топливо.
Также в правительстве региона отмечают, что расширение использования природного газа в качестве топлива даст возможность выполнять полевые сельскохозяйственные работы в оптимальные агротехнические сроки, сохранить выращенную продукцию, снизить себестоимость, повысить качество и конкурентоспособность.
© «Вечерние Ведомости»
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