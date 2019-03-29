«Водный Союз» получит из бюдежта Кургана 230 миллионов рублей

16:53 | 2.04.2019

Фото water45.ru

АО «Водный Союз» в 2019 году получит из бюджета Кургана 230 миллионов рублей. Соответствующее соглашение было подписано 29 марта. Как сообщили в пресс-службе компания, субсидии пойдут на осуществление текущей деятельности и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в рабочем состоянии.



Финансовые средства должны быть перечислены ресурсоснабжающей организации до 7 июля. Закончить работы необходимо до конца текущего года.



Руководство компании планирует потратить бюджетные деньги на капитальный ремонт водовода диаметром 1000 мм от улицы Арбинской до улицы Глинки-Белинского, напорного коллектора по Омской диаметром 1000 мм, очистных сооружений водопровода и канализации. Также средства пойдут на устранение аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения.



На предприятии подчеркнули, в план мероприятий не вошли работы, связанные с модернизацией сетей, так как это запрещено действующей редакцией порядка предоставления субсидии.