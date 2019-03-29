Директор курганского турагентства обманула десятки клиентов, присвоив более 5 миллионов рублей

13:37 | 2.04.2019

В ближайшее время Курганский городской суд рассмотрит уголовное дело директора туристического агентства, которая обвиняется в мошенничестве на сумму более пяти с половиной миллионов рублей.



По информации пресс-службы УМВД России по Курганской области, с августа 2017 года по март 2018 года бизнес-леди заключала с клиентами договоры на организацию туристических поездок, а полученные от них деньги похищала, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.



Гражданам она предоставляла фиктивные документы, подтверждающие наличие оплаченной брони от туроператора на проживание в отелях, а также маршрутные квитанции электронных билетов на перелет.



В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 56 человек. Сумма причиненного ущерба составила более 5,5 млн рублей.