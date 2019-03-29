Тюменский бизнесмен Роман Чаленко планирует открыть производство в Курганской области

13:05 | 2.04.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

В правительстве Курганской области врио губернатора Вадим Шумков 1 апреля провел переговоры с тюменским бизнесменом Романом Чаленко. Руководитель региона обсудил с инвестором возможности организации производства в Зауралье.



Как уточнили в пресс-службе главы региона, во время рабочей встречи они обсудили перспективные направления развития сельскохозяйственного производства. В частности, достигнута договоренность по детальной проработке вариантов производства молока и твердых сыров. В ближайшее время со стороны правительства области будут подготовлены варианты размещения производств.