В Курганской области на директора ООО «Имени Калинина» завели дело после прокурорской проверки

15:54 | 1.04.2019

В Курганской области после вмешательства прокуратуры в отношении директора ООО «Имени Калинина», которое специализируется на производстве и поставке молока, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам.



Прокурорская проверка показала, несмотря на наличие средств на счетах предприятия, менеджер не выплачивал зарплату 45 сотрудникам с ноября 2018 года по январь 2019 года. Общая сумма долга составила более 1 млн рублей. Кроме того, размер начисленной, но не выплаченной заработной платы, руководитель умышленно установил ниже минимального размера оплаты труда, предусмотренного законом, уточнили в надзорном ведомстве.



Прокуратура Каргапольского района материал проверки направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании директора общества. Каргапольский МСО СУ СК РФ по Курганской области возбудил дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Также прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании невыплаченной зарплаты.