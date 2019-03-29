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Курган: новости дня


 

14:41 | 1.04.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Шумков: «Мы очень близки к точке невозврата, пройдя которую, все пагубные процессы становятся просто необратимыми»

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на встрече с главами муниципальных образований и депутатами регионального заксобрания выступил с откровенным докладом о реальном положении дел в регионе. «Мы, поверьте мне, коллеги, очень близки к точке невозврата. Я не пугаю, я констатирую факт», — заявил он, призвав подчищать бардак и хаос, царящие в самых важнейших отраслях и сферах.

По данным опубликованного на сайте правительства региона доклада, на сегодня область имеет слабодифференцированную структуру экономики, 31% которой занимает промышленность и 13% сельское хозяйство. В отличие от других регионов УрФО в Зауралье отсутствуют собственные топливно-энергетические ресурсы, сильная обрабатывающая промышленность. А валовый региональный продукт на душу населения в 2 раза ниже, чем в среднем по России, и в 3,5 раза ниже, чем по округу.

В 2018 году из 40 миллиардов рублей доходов казны собственные составили всего 19. При этом на регионе висит государственный долг в размере 16,5 миллиарда, из которых 11 миллиардов — затратные коммерческие заимствования.

Уровень бедности населения составляет почти 20%. Он самый высокий на Урале.

Население стареет. Старше трудоспособного возраста уже 29% граждан. Это на четверть больше, чем в соседней Тюменской области, и практически в два раза, чем в ХМАО. За шесть лет количество родившихся детей в Зауралье упало на 30%. Одна из причин отсутствия прироста населения — снижение количества женщин детородного возраста. За пять лет их число сократилось на 32 тысячи человек.

Регион — рекордсмен по числу инвалидов. Общее число их в области составляет 74 тысячи человек (11% от населения), из них 3,5 тысячи — дети. Это на треть выше, чем в соседних регионах, и значительно выше средних значений по стране.

С 1991 года население сократилось на 300 тысяч человек. Почти 30% миграционного оттока по области исходит из приграничных районов. Стремительное «вымывание» населения с этой территории имеет высокие риски и для страны, считает Шумков.

На фоне слабой экономики и низкого уровня комфортности ведения бизнеса, предприниматели массово закрываются либо регистрируются в соседних регионах. С 2012 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 22%, почти на 5000.

Практически максимальные ставки налогов делают регион неконкурентоспособным в сравнении с соседями. Только налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в 2-2,5 раза выше, чем у соседних субъектов. «Все это вызывает депрессивные настроения у предпринимателей и жителей в целом», — сделал вывод Шумков.

Причиной массового оттока из региона молодых специалистов он назвал низкие реальные доходы. В сравнении с развитыми соседними регионами бюджетная обеспеченность на душу населения в регионе по собственным доходам почти в четыре раза меньше, чем в Тюменской области, в 13 раз ниже, чем в ЯНАО.

«Курганская область по сравнению со многими субъектами РФ находится в уязвимом положении, с серьезным риском дальнейшей деградации экономики, имеющейся инфраструктуры и возрастания оттока населения, — констатировал Шумков. — У нас один шанс — прекратить путь деградации, разрушения и депрессии. И мы, поверьте мне, коллеги, очень близки к точке невозврата, пройдя которую, все пагубные процессы становятся просто необратимыми. Я не пугаю, я констатирую факт, исходя из информации, которая у нас есть».

Врио губернатора призвал коллег «подчищать бардак и хаос, царящие в самых важнейших для населения отраслях и сферах». Он потребовал начать с коммунальной сферы, строительства, ремонта и содержания дорог, дворов, здравоохранения, образования и управленческой работы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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