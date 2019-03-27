Зауральским чиновникам ограничат поездки на служебных машинах

17:51 | 29.03.2019

В Курганской области чиновникам ограничат поездки на служебных автомобилях в целях экономии и обеспечения порядка в данной сфере. Новые правила предлагается внести в проекте постановления правительства региона. Документ кабмин рассмотрит уже в начале апреля.



В тексте проекта указано, что в будни с 9 часов до 18 часов вызвать служебный транспорт слуги народа смогут по телефону через диспетчера госучреждения. Для выполнения поручений губернатора вне этого времени они могут воспользоваться дежурной машиной.



В выходные и праздничные дни чиновникам предлагается служебный автомобиль предоставлять только для выполнения поручений главы региона, служебных командировок, организации и проведения на территории области официальных мероприятий и в случае возникновения непредвиденных и чрезвычайных ситуаций.



При этом губернатор должен быть обеспечен круглосуточным транспортным обслуживанием в любых целях.



Поправки направлены на «упорядочение использования служебного транспорта, обеспечение эффективного использования средств областного бюджета», говорится в документе.