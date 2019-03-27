Курган: новости дня
17:51 | 29.03.2019
Зауральским чиновникам ограничат поездки на служебных машинах
В тексте проекта указано, что в будни с 9 часов до 18 часов вызвать служебный транспорт слуги народа смогут по телефону через диспетчера госучреждения. Для выполнения поручений губернатора вне этого времени они могут воспользоваться дежурной машиной.
В выходные и праздничные дни чиновникам предлагается служебный автомобиль предоставлять только для выполнения поручений главы региона, служебных командировок, организации и проведения на территории области официальных мероприятий и в случае возникновения непредвиденных и чрезвычайных ситуаций.
При этом губернатор должен быть обеспечен круглосуточным транспортным обслуживанием в любых целях.
Поправки направлены на «упорядочение использования служебного транспорта, обеспечение эффективного использования средств областного бюджета», говорится в документе.
© «Вечерние Ведомости»
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