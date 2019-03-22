Зауральские силовики пресекли контрабанду опасных БАДов для похудения

11:24 | 26.03.2019

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области

В Курганской области полицейские пресекли контрабанду опасных биологически активных добавок для похудения. Автомобиль с препаратами сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Петуховский» совместно с коллегами из регионального УФСБ остановили накануне на международном автомобильном пункте пропуска.



За рулем находился 35-летний несудимый и неработающий житель Екатеринбурга. В ходе осмотра салона автомобиля силовики обнаружили и изъяли БАДы для похудения, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество — сибутрамин, общей массой почти 26 граммов, рассказали в пресс-службе областного УМВД России.







Распространение сибутрамина на территории России запрещено. Екатеринбуржец, зная об этом, все же незаконно перевез БАДы через таможенную границу из Казахстана для дальнейшего сбыта.



По данному факту возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ» и части 3 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Максимальное наказание по одной из статей предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.