Курган: новости дня
11:24 | 26.03.2019
Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области
Зауральские силовики пресекли контрабанду опасных БАДов для похудения
За рулем находился 35-летний несудимый и неработающий житель Екатеринбурга. В ходе осмотра салона автомобиля силовики обнаружили и изъяли БАДы для похудения, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество — сибутрамин, общей массой почти 26 граммов, рассказали в пресс-службе областного УМВД России.
Распространение сибутрамина на территории России запрещено. Екатеринбуржец, зная об этом, все же незаконно перевез БАДы через таможенную границу из Казахстана для дальнейшего сбыта.
По данному факту возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ» и части 3 статьи 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Максимальное наказание по одной из статей предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:37 | 26.03.2019
Улицу Пролетарскую в Кургане перекроют из-за провала на проезжей части
17:30 | 26.03.2019
Пермский госуниверситет открывает 14 новых магистерских программ
17:22 | 26.03.2019
С 1 апреля на Среднем Урале стартуют массовые субботники
17:21 | 26.03.2019
В манеже «Пермь Великая» 30 марта состоится первый футбольный матч
17:17 | 26.03.2019
Пермские музыкальные школы получили 12 пианино от Минпрома РФ
16:16 | 26.03.2019
Уральцу грозит срок за нападение с ножом на полицейского
16:12 | 26.03.2019
Прокуратура Перми проведет горячую линию
15:53 | 26.03.2019
В Кировграде 148 семей получат ключи от новых квартир
15:16 | 26.03.2019
Пермский край получит более 106 млн рублей на повышение квалификации работников предприятий
14:48 | 26.03.2019
В Ревде бродячая собака напала на детей. Возбуждено уголовное дело
14:22 | 26.03.2019
В Свердловской области принят закон о Единой социальной карте
14:03 | 26.03.2019
«Т Плюс» подключила к теплу новый детский сад в Пермском крае
14:00 | 26.03.2019
В Нижнем Тагиле вынесли приговор организаторам незаконной миграции
13:58 | 26.03.2019
В пермском Театре-Театре обновят зрительный зал и фойе
13:47 | 26.03.2019
В Екатеринбурге состоялся Всероссийский форум молодых лидеров
13:36 | 26.03.2019
В Пермском политехе пройдет день открытых дверей
13:06 | 26.03.2019
В Екатеринбурге задержали лжеминера ТРЦ «Мегаполис»
12:59 | 26.03.2019
Муниципальный долг Кургана приближается к миллиарду
12:35 | 26.03.2019
Прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту «откатов» в УКС
12:19 | 26.03.2019
Электрификация «Хохловки» позволит вывести мероприятия музея на качественно новый уровень
12:00 | 26.03.2019
В соцсетях опубликовано анонимное письмо о «беспределе» в Свердловском областном онкологическом диспансере
11:24 | 26.03.2019
Зауральские силовики пресекли контрабанду опасных БАДов для похудения
10:53 | 26.03.2019
Минувшей ночью в доме на Уралмаше загорелась квартира
10:46 | 26.03.2019
Первый вице-губернатор Зауралья Сергей Пугин ушел в отставку
10:34 | 26.03.2019
На мосту ЖБИ в Кургане начало разрушаться дорожное полотно
10:02 | 26.03.2019
Место Высокинского в свердловском правительстве занял депутат из Тюмени