В Ревде «русская община» задержала человека и обвинила в связи с несовершеннолетней

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Ревде Свердловской области представители так называемой «русской общины» задержали человека, назвали его нелегалом, обвинили в половой связи с несовершеннолетней и сняли всё это на видео.Видеоотчет «община» опубликовала у себя в телеграм-канале, где на данный момент — 562 тысячи подписчиков (для сравнения: на канал главы комитета по безопасности ГД генерал-полковника юстиции Василия Пискарёва подписано почти в триста раз меньше — 1 800 человек).На опубликованном видео — конфликт группы людей. Ни у кого нет каких-либо опознавательных знаков или полицейской формы. Мужчины в спортивной одежде, в капюшоне и бейсболке, предъявляют претензии парню и девушке. Девушка при этом активно пытается защищать этого парня, плачет, кричит, требует от снимающего убрать телефон, отойти от ее машины и показать документы.Как это всё описывает «община».«Благодаря бдительности и совместным усилиям общины и полиции, удалось задержать приезжего, вступившего в половую связь с несовершеннолетней в общественном месте. Как позже выяснилось, мужчина находился на территории РФ нелегально», — пишут авторы телеграм-канала.Парня они публично называют «центральноазиатским любителем девочек» и утверждают, что «приезжий одной лишь депортацией не отделается». А по поводу девушки они пишут, что у нее, вероятно, «стокгольмский синдром». К слову, лица на видео не заблюрены, в том числе у предположительно «несовершеннолетней жертвы».«Это очередной случай, подтверждающий важность сотрудничества общины и правоохранительных органов», — заключают авторы канала.Но что говорят в правоохранительных органах?В правоохранительных органах Свердловской области в лёгком (или не очень) недоумении, и прямо ответить на вопросы о статусе и полномочиях этой «общины» никто не может.Звоним в полицейский главк. Спрашиваем прямо, что это за «община», на каком основании они задерживают людей и сотрудничала ли полиция региона с этим сообществом когда-нибудь?Главк отправляет нас в СК для «уточнения вопроса» о сотрудничестве «русской общины» с полицией.«Вам надо в СКР, потому чтоони взаимодействуют с органами правопорядка по линии СКР», — ответил нам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых (тем самым, по сути, признав, что само по себе явление — никакая не новость для полиции). В пресс-службе очень бодро добавили, что после ответа СКР «скажут свою версию» и что мы можем звонить за комментарием в любое время дня и ночи.Обращаемся в СКР. «Я с ними лично не знаком. С общиной. Не могу сказать, я с ними не общаюсь, никаких подробностей их работы не знаю», — ответил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Александр Шульга на наш вопрос о статусе и полномочиях «русской общины».Снова звоним в МВД. Говорим, что в СК с общиной не знакомы и ждём обещанную «свою версию» полиции. Но на этом месте вся бодрость главка куда-то делась, и пресс-секретарь протокольно продиктовал нам координаты для официального запроса в ГУВД.Очевидно, вопрос для МВД оказался сложнее, чем казалось изначально, и для его выяснения потребовалось время и обсуждение с начальством.Тем временем люди, которые называют себя «русской общиной», продолжают задерживать людей, которых они называют преступниками, и обвинять их в различных преступлениях.Например, судя по отчётам в телеграм-канале, на днях они участвовали в «оперативном рейде» по мигрантам в Сочи и проверили 145 иностранцев (как утверждается, совместно с местной полицией).В Мытищах представитель «общины» «закрыл бордель», который якобы организовали мигранты, и удерживал там женщину до приезда полиции.В городе Клин представители этой группы «нашли и обезвредили вымогателей», а в Оренбурге «запретили выступления» артиста, которого они называют «недопевцом», так как некий лингвистический анализ, проведенный по просьбе сообщества, усмотрел в творчестве исполнителя пропаганду наркотиков. Этот же анализ показал, что песни «нарушают традиционное восприятие семейных ценностей».Судя по всему, полномочия у группы людей без опознавательных знаков и специальных документов широкие, а связи не ограничиваются знакомством с местным участковым?Мы задали прямой вопрос в СК: как быть гражданам, если их пытаются задержать такие представители некой общины?В СУ СК по Свердловской области ответили… вызывать полицию.«Не могу здесь ничего посоветовать. В любом случае, если что-то происходит (конфликты и т.д.), надо вызывать после этого МВД. Пусть фиксируют», — ответил представитель управления.Но каких именно нарушителей будет «фиксировать» полиция — задерживающих или задерживаемых?Мы задали вопрос юристу, как быть в ситуации, если вас пытаются задержать некие граждане, предъявляя вам некие обвинения.Главное — не провоцировать дальнейший конфликт и, действительно, вызвать полицию. «Самое правильное действие — не провоцировать дальнейший физический конфликт и вызвать сотрудников полиции, чтобы окончательно и безнасильственно урегулировать ситуацию. После этого уже описывать всю ситуацию в ходе дачи объяснений, чтобы действиям по “задержанию” была дана оценка правоохранительными органами», — говорит адвокат Георгий Краснов.Юрист подчеркивает, что ограничение человека в его физической свободе, в том числе в свободе передвижения и выбора места своего нахождения, запрещено ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).Но в отдельных случаях граждане (то есть не полиция, а, скажем так, прохожие или очевидцы), действительно, имеют право «задерживать» кого-либо — если речь идёт о преступлении.«Граждане вправе ограничивать других граждан в свободе, только если было совершено преступление (например, стали свидетелями кражи) или есть непосредственная угроза причинения вреда окружающим (например, обнаружение пьяного водителя на дороге). Вопрос законности подобного “задержания” потом будет оцениваться компетентными органами, если задержанный пожалуется на это», — отмечает юрист.Конкретно по случаю в Ревде есть два варианта: действия неких «неравнодушных граждан» могут быть признаны либо законными, либо хулиганством.«Фактически, если человек совершал противоправные действия (нелегально находился на территории РФ, осуществлял развратные действия в отношении несовершеннолетней), то подобное “задержание” и даже причинение вреда в ходе такого “задержания” может быть признано законным. То есть первостепенный вопрос — совершается ли здесь и сейчас “задерживаемым” лицом административное правонарушение или преступление (в том числе подготовка или покушение)», — отмечает адвокат.Но при этом, если никаких противоправных действий не совершалось, «то подобные действия “задерживающих” могут быть квалифицированы как хулиганство».Между тем, вопрос о статусе «общины» остаётся открытым.Пока это видится так: «неравнодушные люди» из разных регионов, которые почему-то (почему?) массово становятся свидетелями неких «нарушений и преступлений», объединились в некое сообщество, участвуют в рейдах, проверяют артистов, задерживают «преступников» и, по их словам, активно сотрудничают с правоохранительными органами. А правоохранительные органы — разводят руками…По просьбе главка полиции мы отправили им официальный запрос и очень ждём ответ с пояснениями.