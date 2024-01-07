Уже третий обвиняемый в уголовном преступлении на родине футболист обосновался в России



— сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев «Если бы не было проблем с его девушкой, то мы не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились... [ ] Тёмная сторона Томпсона? А у кого ее нет? ... Вы так говорите, будто он 20 девушек положил»,

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Оренбург» из одноимённого города подписал контракт с легионером из Чили Хорди Томпсоном. Пикантность ситуации добавляет то, что на родине Томпсон проходит обвиняемым по уголовному делу о покушении на убийство девушки.В самом «Оренбурге» спокойно отнеслись к биографии полузащитника из сильнейшего чилийского клуба «Коло Коло», более того — подчеркнули преимущество такой ситуации.Отметим, что для МИР РПЛ (именно так сейчас называется высший дивизион чемпионата России по футболу) это уже третий случай, когда имеющий проблемы с законом у себя на родине иностранец находит работу в России — ранее екатеринбургский «Урал» подписал контракт с обвиняемым в причинении в результате пьяного ДТП смерти четырёхлетнему ребёнку Раем Влутом.Влут после того инцидента не смог продолжить карьеру в «Хераклесе» — болельщики негативно восприняли его возвращение на поле. В апреле 2023 года, когда Влут уже выступал за екатеринбургский клуб, суд в Нидерландах признал его виновным и приговорил к 2,5 годам тюрьмы.Ещё один нидерландец, приговорённый к тюрьме на родине — Квинси Промес — выступает сейчас за московский «Спартак» — в июне 2023 года суд в Амстердаме приговорил его к 1,5 годам колонии по делу о причинении ножевых ранений своему двоюродному брату. К слову, сегодня появилась информация, что Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды — футболист московского клуба засветился на праздновании своего дня рождения в Дубае.Таким образом, руководителей российских клубов уголовные истории этих игроков не смутили. Правда, нужно отметить, ни один приговор в отношении них пока не вступил в силу — у Влута и Промеса они находятся в стадии апелляции, а у Томпсона не выносил решения даже суд первой инстанции.