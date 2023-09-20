Про Нагорный Карабах и возможности мирного сосуществования народов. Колонка главреда

Предложения с турами, в том числе в Карабах. 2018 год, Ереван, Армения. Фото: Владислав Постников

В Армении часто можно было встретить карты, на которых территория Нагорного Карабаха обозначалась наравне с международно признанными территориями страны. Фото: Владислав Постников

Флаг непризнанной Нагоного-Карабахской республики (справа) содержит те же цвета, что и флаг Армении. Фото сделано в одной из школ в Котайкской области Армении.

На некоторых картах, выпущенных в Армении, к территории страны относили не только Нагорный Карабах, но и т.н. «Пояс безопасности» НКР, состоявший из семи оккупированных районов Азербайджана. После проигранной войны 2020 года армянские силы покинули эти территории. Фото: Владислав Постников

В официальной символике в Армении использовали изображение страны в международно признанных границах. Фото: Владислав Постников

Националистическая армянская партия «Дашнакцютун» также использовала при изображении карты Армении территорию Нагорного Карабаха вместе с «Поясом безопасности». Фото: Владислав Постников

Мемориал погибшим армянским военным в ходе столкновений в Карабахе в апреле 2016 года – это было крупнейшее обострение конфликта между 1994 и 2020 годами. Фото: Владислав Постников.

В наружной агитации в Армении часто можно было увидеть армию и духовенство (католикоса) – складывалось впечатление, что это главные «скрепы» государства. Фото: Владислав Постников

Фото: Владислав Постников

Приспущенный флаг в Армении в память о погибших в Нагорном Карабахе. Фото: Владислав Постников

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Нагорно-Карабахская республика – всё. Накануне руководство этого непризнанного государства подписало указ о прекращении существования всех органов власти с 1 января 2024 года. Территория полностью возвращается под контроль Азербайджана.Для рядового жителя России словосочетания «Нагорный Карабах», «Карабахская война» мало о чём говорят. Для большинства россиян это просто один из множества вооружённых конфликтов на осколках бывшей советской империи. А ведь до недавнего времени Первая карабахская война (1992 – 1994) была самым кровопролитным конфликтом на постсоветском пространстве.Я дважды был в Армении, а среди моих друзей есть сразу несколько азербайджанцев, которые уехали из своей родной страны в период той войны. Ещё тогда я проникся сложной историей этого конфликта, поэтому решил изложить свои мысли в колонке – о его причинах и о том, какие из его развязки можно сделать выводы. Благо, об армяно-азербайджанских отношениях законодательство рассуждать пока позволяет свободно…2018-й год. В Армении завершились парламентские выборы, на которых я был наблюдателем в составе международной миссии, но до самолёта в Екатеринбург ещё несколько дней. Решил посетить достопримечательности этой страны. Спрашиваю у местных, куда лучше съездить. Многие из них рекомендовали Нагорный Карабах – рассказывали о красивой природе и монастырях Арцаха. Не последовал их совету, поскольку уважаю международное право (да, не идеальное, но практика показывает, что лучше придерживаться каких-то единых ориентиров, чем поощрять порочную практику нарушения международного права). И дело здесь даже не в истории моего земляка, блогера-путешественника из Екатеринбурга Александра Лапшина, на которого завели уголовное дело в Азербайджане и экстрадировали в Баку из Беларуси за факт посещения Нагорного Карабаха – просто я никогда не посещаю спорные территории и не пересекаю непризнанные границы из уважения к международному праву. Не делал этого ни находясь в Армении, ни отдыхая на побережье Краснодарского края, хотя возможность для этого была. И даже будучи в Кишинёве, не съездил в Тирасполь, хотя отношения у молдавских властей с непризнанным Приднестровьем несравнимо мягче, чем у Азербайджана с Нагорно-Карабахской республикой (НКР).Вслух жителям Еревана я, конечно, ничего о международном праве говорить не стал, чтобы не обидеть – для них Нагорный Карабах является безусловно армянской землёй. Просто выслушал, но решил остановиться на другом выборе – съездить посмотреть на историко-культурные памятники Звартноца и Эчмиадзина в окрестностях Еревана.До посещения Армении я слышал о Карабахской войне лишь краем уха, но после того как вник, побывал в музеях, изучил источники, понял, что это был конфликт, кардинально отличающийся своими последствиями от всех прочих.Распад СССР породил сразу несколько непризнанных республик. Но во всех этих непризнанных республиках у сепаратистов с «материнским» государством (от которого они де-факто обособились) присутствуют экономические и гуманитарные связи. Но не в случае с НКР и Азербайджаном. Между ними с момента объявления перемирия в 1994 году была буквально линия огня – линия соприкосновения, которую рискнул бы перейти разве что смертник. Также не может идти речи и о пересечении границы между Арменией и Азербайджаном — и не важно, гражданином какого государства вы являетесь. Между Баку и Ереваном нет дипломатических отношений — так же как, например, между Россией и Грузией с 2008 года. Но граждане России могут приезжать в Грузию, а Грузии — в Россию, да ещё и без виз. А вот граница между Арменией и Азербайджаном закрыта и заминирована. Блокирована и граница между Арменией и поддерживающей Азербайджан Турцией.Более того, что касается Азербайджана, то туда де-факто запрещён въезд людям с армянскими фамилиями и ввоз товаров армянского производства. Запрещён в Азербайджан и въезд любым гражданам, посещавшим Нагорный Карабах. Причина всему этому — проигранная Азербайджаном Карабахская война 1988—1994 годов (острая фаза которой пришлась на 1992—1994 годы) и сформировавшийся в ходе неё жёсткий этнический «водораздел» — все армяне (сотни тысяч беженцев) покинули Азербайджан, а все азербайджанцы (также сотни тысяч) — Армению и территории самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики. А поскольку Азербайджан был в этой войне проигравшей стороной, то и непримиримость к её итогам была сильнее. Грубо говоря, антиармянские настроения в Азербайджане были куда сильнее, чем антиазербайджанские в Армении. Подчеркну, что я не был в Азербайджане, но истории о том, как на грузино-азербайджанской границе у человека изымали армянский коньяк, слышал буквально из первых уст.Этнический «водораздел» в Азербайджане и Армении после войны действительно был очень резкий. Несмотря на то что эти народы жили в одних и тех же городах и в соседних сёлах на протяжении многих веков, в начале 1990-х их разделило словно две жидкости с разной плотностью: все армяне оказались по одну сторону линии разграничения, а азербайджанцы – по другую. Исключения составили лишь члены семей в смешанных армяно-азербайджанских браках, в основном, пожилые люди.Конфликты и столкновения в силу этнокультурных различий, конечно, возникали и раньше, но никогда до этого градус накала не был столь высоким как на излёте существования СССР.Взаимная ненависть, разогреваемая в последние десятилетия правительствами двух государств среди граждан своих стран, привела к невозможности разрешения проблемы Нагорного Карабаха мирным путём, путём переговоров. Каждая из сторон (здесь надо отметить, что Армения считала НКР третьей стороной, требуя воспринимать непризнанную республику как отдельный субъект в переговорах, но фактически оказывала поддержку и в военной, и в гуманитарной сфере) считала правой только себя. Обе стороны заняли принципиальную позицию, ссылаясь на соответствующие нормы международного права: армянская – на принцип самоопределения народов (Статья 1 Устава ООН), азербайджанская – на принцип территориальной целостности государств (Статья 2 Устава).И армяне, и азербайджанцы, считают Арцах / Нагорный Карабах исконно своей территорией. Но можно ли в замысловатом кавказском узле вообще применять такие термины как чья-то «исконная» земля? На протяжении разных исторических периодов одни и те же земли Южного Кавказа входили в состав Армянского царства, Грузинского царства, Кавказской Албании, а временами переходили под контроль более крупных соседей – Российской империи, Османской империи и Персии. Поэтому все разговоры об исконных землях – это попытки остановить историю в удобном для политиков моменте. Почему именно для политиков, а не для народов, я объясню позже.Говорить о чьих-то исконных землях в принципе – лукавство. И не только применительно к Кавказу, кстати. Вот, например, территория, где сейчас располагается Екатеринбург — это исконно русская земля? Сейчас большинство населения здесь составляют русские, 400 лет назад это были башкиры, а если отмотать историю ещё лет на сто — вогулы (манси). И какого народа это «исконные» земли, спрашивается?В случае с Южным Кавказом этнографическая карта ещё сложнее. Интересный факт – ни в одном музее Еревана я не увидел упоминания о том, что ещё в начале прошлого века большинство населения города составляли азербайджанцы (в Российской империи называемые кавказскими татарами). Это и понятно – политическая конъюнктура требует замалчивать некоторые факты. И тем не менее результаты переписей тех времён говорят, что национальный состав были именно таким. В Эриванском уезде численность азербайджанцев и вовсе превышала 60%. Но и в столице нынешнего Азербайджана Баку армян тогда было всего на 2% меньше, чем азербайджанцев. А ведь есть ещё другие народы, живущие по южную сторону от кавказского хребта многие столетия — курды, талыши. Так чья это «исконная» земля?Проблема армян (хотя проблемой народа это не совсем корректно называть – просто так сложилась история) в том, что к моменту воссоздания армянской государственности – а случилось это после конца Российской империи – они были расселены по всему Южному Кавказу (и части Северного), но почти во всех районах составляли меньшинство. Армяне проживали в Тбилиси (причём на протяжении всего XIX века составляли большинство населения города), в крае Самцхе-Джавахети (нынешняя Грузия), на Апшеронском полуострове (нынешний Азербайджан), на востоке нынешней Турции. И начертить границы национального государства Армения в таких условиях было архисложно – и как бы их не начертили, в любом случае бы получилось, что значительная часть этнических армян окажется за их пределами.Участь армян Турции и так была самой страшной, а вдобавок молодое и ещё неокрепшее советское государство в начале 1920-х, заключая договор о границе с доживавшей свои последние годы Османской империей, уступило в пользу будущей Турции Карс и ещё ряд территорий Западной Армении (на турецкой территории с тех пор оказался даже один из символов Армении – гора Арарат). Таким образом, чертить границы армянского национального государства пришлось на оставшейся советской территории – так появилась крошечная Армянская ССР, самая маленькая из бывших республик Советского Союза (площадь которой в 6,5 раз меньше площади Свердловской области, например). Её границы унаследовала и нынешняя Республика Армения – в результате для армянского национального государства осталась лишь небольшая часть той территории, на которой на протяжении веков проживал армянский народ.В советское время звучали призывы отнести Нагорный Карабах к Армении, не имеющей с ним общих границ, но руководство страны всё же решило оставить населённый преимущественно армянами регион в составе Азербайджанской ССР – в статусе автономной области. К концу 1980-х, когда в СССР начали нарастать социально-экономические проблемы, на Южном Кавказе начались межэтнические столкновения. Были печально известные сумгаитские погромы, был исход азербайджанцев из Армянской ССР, появились сотни тысяч беженцев внутри этих двух республик Союза. Сейчас уже сложно разобрать, кто начал первым – у каждой стороны своя точка зрения, но факт остаётся фактом – межнациональная рознь между армянами и азербайджанцами разгорелась очень сильно. Так уж получается, что самый примитивный национализм чаще вылезает наружу тогда, когда падает уровень жизни граждан. Отсюда один из выводов – если государство будет нацелено в первую очередь на повышение уровня жизни своих граждан, межнациональных конфликтов можно избежать.10 декабря 1991 года в Нагорно-Карабахской автономной области и в прилегающем к ней Шаумяновском районе Азербайджана (также населённом преимущественно армянами) местными властями был проведён референдум о создании на этих территориях независимой Нагорно-Карабахской республики. По официальным данным, «за» проголосовало 99,89 % при явке 82,17%. Однако этот референдум не был признан ни властями Азербайджана, ни международным сообществом. Стоит отметить, что его бойкотировало азербайджанское население Нагорного Карабаха, которое к тому времени, по разным оценкам, составляло от пятой части до четверти населения региона. И мнение этого меньшинства тоже, по идее, нельзя было полностью игнорировать.После провозглашения НКР независимости началась Карабахская, или, как её теперь называют, Первая карабахская война – так уж повелось, что любое государство борется с сепаратизмом, а учитывая поднятый до запредельного уровень ненависти, не нашли ничего лучше, чем военный путь. По итогам той войны и соглашения о прекращении огня 1994 года 13,2% международно признанной территории Азербайджана оказались под контролем армянских сил — это не только бывшая Нагорно-Карабахская автономная область, но и ещё 7 районов бывшей Азербайджанской ССР — так называемый «Пояс безопасности Нагорно-Карабахской республики» (называемый армянской стороной). Азербайджану удалось удержать лишь Шаумяновский район. Такая ситуация, естественно, не устраивала Баку, и в Азербайджане никогда не считали эту войну оконченной.Противоречие принципов территориальной целостности и права народов на самоопределение, закреплённых в Уставе ООН, не раз заводило отношения конфликтующих сторон в тупик. Но, как показывает история, непризнанные международным сообществом республики — тоже тупиковый путь развития. Это всегда запредельный уровень коррупции, отсутствие международных инвестиций, технологическое отставание, клановость (причём «Карабахский клан» долгое время был и во главе Армении), и, как следствие, нищета… Подобные территории не имеют шансов на развитие. И ко всему прочему тянут вместе с собой вниз дотирующую их страну.Вопрос лишь в том, как долго страна-«донор» сможет поддерживать такую территорию. Армения не смогла. В бесконечных разговорах о былом величии (которое у Армении на протяжении истории, несомненно, было) государство, раздираемое высоким уровнем коррупции, не смогло обеспечить достойный уровень жизни своим гражданам (я побывал во многих городах за пределами Еревана, и невысокий уровень благосостояния рядовых граждан, прямо скажем, бросается в глаза). Куда уж там до поддержки Арцаха.Удерживать территорию военным путём тоже оказалось непосильной задачей – как показывает практика, международное сообщество не будет вставать на защиту сепаратистов в вооружённом конфликте, когда он разворачивается на территории одного государства – в данном случае международно признанной территория Азербайджана. И сейчас мы видим, что Азербайджан, который постепенно занимает территорию Карабаха, причём занимает после военной операции 2023 года, являющейся логическим продолжением 44-дневной войны 2020 года, никто в мире по большому счёту не осуждает.Можно констатировать, что принцип территориальной целостности на данном этапе развития человеческой цивилизации однозначно превалирует над принципом народов на самоопределение. Случай Косово – скорее, исключение, только подтверждающее правило. Во всех иных случаях народам, у которых есть разногласия с центральными властями национального государства, нужно не заявлять о своём выходе из него, а искать пути совместного сосуществования. Возможно, в будущем, когда национальные государства исчезнут как анахронизм, будет иначе. Но сейчас так. Неидеальный мир вынуждает искать компромиссные решения… Даже если, по чьему-то мнению, границы проведены «несправедливо». Ибо, опять же как показывает практика, попытки их перечертить вопреки согласию одной из сторон заканчиваются большой кровью и страшными трагедиями.Могут ли армяне и азербайджанцы жить по соседству в одном государстве? Конечно, могут. Как они живут в юго-восточных районах Грузии, например. Я тоже в этих районах бывал. Там в некоторых сёлах на выборах избирательные бюллетени, кстати, печатаются сразу на трёх языках – грузинском, азербайджанском и армянском. И армяне с азербайджанцами там прекрасно сосуществуют. Помните историю с бутлегерми, отравившими 44 екатеринбуржца палёным алкоголем – первых двух задержанных звали Армен Аветисян и Надир Мамедов. Судя по именам и фамилиям – армянин и азербайджанец, судя по озвученным в суде данным – уроженцы одного и того же села в Грузии. Не самый лучший бизнес, мягко говоря, но стали же армянин и азербайджанец в нём компаньонами.Но вот в Армении или Азербайджане такое представить уже сложно. Почему? А вот ответ на этот вопрос уже лежит в области политики. Потому что риторика властей в этих государствах так или иначе в последние десятилетия строилась на взаимной ненависти. Это было частью государственной пропаганды, пусть официально и не признаваемой. А населяющий государство народ, так или иначе в большинстве своём этой пропаганде подвержен.Поэтому второй вывод, который можно из истории с Арцахом / Нагорным Карабахом – народы могут мирно и благополучно жить в многонациональных государствах, даже там, где есть титульная нация. Просто политикам и прочим говорящим головам не нужно подливать масло в огонь костра межнациональной ненависти. Конечно, в ближайшие годы, в силу озвученных выше причин, армяне в Карабахе не смогут сосуществовать с азербайджанцами – нет сомнений, что практически все этнические армяне покинут этот регион. Потому что для того чтобы вытравить неприязнь, должны пройти десятилетия. Идеальным вариантом могла бы стать взаимная репатриация в районы, где традиционно проживало смешанное армяно-азербайджанское население. Но это в идеальном мире. При нынешнем уровне взаимной ненависти между народами, конечно, этого достичь невозможно.