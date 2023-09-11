«Их будут носить светские львицы!» Как журналист «Вечерних ведомостей» продавала свои волосы

Самые дорогие волосы на рынке



Светлые (их легко окрашивать в любые оттенки), детские (они мягкие и здоровые), длинные (более 52 см). Это главная цель охотников за головами. Такие волосы могут стоить десятки тысяч. Один из салонов предложил мне «2000 рублей сразу на карту» только за то, что я приведу им подходящего светловолосого клиента.

Для чего покупают волосы



Для салонного наращивания, для загущения (всей длины или, например, только челки), для всевозможных декоративных изделий из волос (постижей), шиньонов, париков и полупариков, дредов, локонов и т.п. Также их применяют в изготовлении коллекционных интерьерных кукол.

с Хьюстоном

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Корреспондент «Вечерних ведомостей» продала полметра своих волос и узнала, как работает этот рынок. Как охотники за головами предлагали оплатить перелёт до парикмахерской, какие волосы — самые дорогие (но покупают их за бесценок) и кто такие доноры волос, число которых в России уже перевалило за 500, — в нашем материале.Мне говорили: не стриги, пожалеешь! Я не послушала и действительно пожалела. Но не потому, что мне не нравится новая прическа или сумма, за которую мне удалось продать волосы (хотя я сильно продешевила). А потому, что могла сделать больше, чем просто стрижку.До недавнего времени я не знала, что волосы — это востребованный товар (как человек пишущий, я привыкла получать деньги за то, что находится у меня в голове, а не на голове). Собственно, я знала только одну девушку, которая продала свои волосы — это Делла из новеллы «Дары волхвов» О. Генри, выручившая за шикарный каштановый водопад 20 долларов, чтобы купить своему любимому подарок на Рождество. Но я считала ее прекрасным литературным исключением, которую вряд ли встретишь в реальной жизни. Оказалось, что сегодня желающих продать свои волосы — очень много. И еще больше — желающих их купить.Начать изучение индустрии я решила с народного рынка. Сбрызнув волосы кондиционером, я попросила сделать фотографию со спины и опубликовала объявление на «Авито», чтобы понять — каков спрос на мой товар. Точнее, как говорят в индустрии волос, — сырьё. Цену на сырьё выставила, простите, от балды — 5 000 рублей, без указания веса. По моим ощущениям, это была верхняя граница цены и даже некоторая самонадеянная дерзость.Удочку с фотографией я закинула ночью. К утру у меня было 207 просмотров и 25 сообщений, 17 человек добавили мое предложение себе в избранное. За три дня количество просмотров превысило 550.И только тут меня осенило: а не продешевила ли я?Екатеринбург — одна из крупных точек на карте России, где скупают волосы у населения. Группы в соцсетях, сайты, мастера на дому, выезд «стилиста-оценщика» на дом и т.п. — все контакты в открытом доступе.«Покупаем волосы. Дорого. Быстрая оценка волос по WhatsApp» — таких объявлений можно найти десятки. Пока мой нечаянный демпинг собирал заинтересованных покупателей на «Авито», я решила поспрашивать у скупщиков с официальных сайтов и из более менее раскрученных пабликов, сколько могут стоить мои волосы.За 100 граммов моей «темно-русой с медно-каштановым отливом славянки» (я, оказывается, носила востребованную «славянку», как бы жутковато это ни звучало) мне предлагали в среднем от 6000 (по оценке в мессенджере) до 9000 рублей (точную сумму обещали назвать после оценки вживую). Длина к продаже — от 45 до 50 см.Когда мои волосы явно подросли в цене, пришлось честно признаться в этом потенциальным покупателям на «Авито». Некоторые из них предложили сумму выше 6000 и «возможный торг».В целом разброс цен на этой площадке огромный. Можно увидеть объявления в духе «Срочно продам волосы, нужны деньги», ценник — 2-3 тысячи рублей. Есть суммы с четырьмя нулями за «редкий блонд». Есть объявления, от которых волосы буквально встают дыбом (цитата): «Детские донорские волосы для наращивания. Все срезы славянские одноголовые (не вычесаны), срезаем сами (не фабрика, не азитаские)». Цена за такую вот «одну голову», к слову, 15 тысяч рублей, но это далеко не предел.«Одноголовые» срезы ценятся потому, что это волосы одного человека, то есть одного оттенка и структуры, поэтому, как говорят мастера, не доставят проблем с уходом для нового хозяина. Срезы, собранные с разных голов, хуже в носке и стоят дешевле.На этом оживленном рынке процветает торговля и подержанным товаром. Например, есть такие объявления: «Натуральные волосы для наращивания б/у». Еще никто не придумал называть это second head?Тем временем на мое предложение откликнулись покупатели от Москвы до самых до окраин. Осознав, что по межгороду мои волосы востребованности не теряют, я решила узнать, сколько они стоят за рубежом.На одной из европейских торговых площадок, которая позиционирует себя как крупнейшую в этом сегменте, есть специальный онлайн-калькулятор, рассчитывающий примерную стоимость волос. Для этого нужно ввести свои параметры: длину (до среза), охват тугого хвостика в дюймах, цвет и то, подвергались ли волосы окрашиванию, химзавивке и прочему воздействию, которое плохо влияет на структуру волос.В предложенных оттенках от коричневого до каштанового, chestnut brown hair (то, что в российских салонах назвали «темно-русый с теплым каштановым отливом») калькулятор оценил мои волосы в сумму от 217 до 260 долларов США, то есть — примерно от 21 000 до 25 000 рублей по текущему курсу. Это с учетом того, что волосы когда-то были окрашены. Расценки на «девственные» волосы тех же параметров, которые никогда не подвергались окрашиванию и химзавивке, в среднем выше на 90-100 долларов.На площадке отмечается, что оценка волос — приблизительная, и продавец волен называть свою сумму в зависимости от индивидуальных особенностей. Некоторые девушки примерно с такими же, как у меня, параметрами волос выставляют ценники от 800 долларов и выше. В своих аккаунтах многие подчеркивают, что, например, не используют даже фен. Отсутствие вредных привычек и ЗОЖ существенно повышают стоимость «сырья».Много ли на этом маркетплейсе российских продавцов? Нет. Поиск выдает всего двух пользователей с отметкой Russian. Российских покупателей, вероятно, теперь тоже немного. Дело в том, что размещение объявлений на этой торговой площадке — платное, оплата аккаунта и другие транзакции осуществляется через систему платежей PayPal, которая в прошлом году ушла из России.На вопрос корреспондента о том, действительно ли «славянка» пользуется (или пользовалась раньше) спросом у иностранных покупателей, представители маркетплейса на ответили.В целом участники рынка говорят, что главные мировые поставщики волос для этой индустрии — Китай и Индия. Россия еще несколько лет назад была в лидерах, но не по количеству, а по качеству продаваемых волос. Именно такое «славянское сырье» по своим характеристикам больше всего подходит для европейского наращивания.В отечественных салонах говорят, что сейчас на российские волосы по-прежнему сохраняется спрос за рубежом, только поставляются они якобы теневыми путями на «черном рынке». Впрочем, и «белый рынок» в этой сфере не выглядит таким уж прозрачным.Ни одного скупщика мне не удалось подробно разговорить о том, как устроена вертикаль этой торговли. Многие ссылаются на некое руководство, которое очень занято (и вообще не в России), поэтому вряд ли что-то расскажет.Большинство моих собеседников говорят, что «почти всё хорошее сырьё идёт наверх, в Москву и Питер». В те самые «не фабрики», которые концентрируют у себя донорское одноголовье, проводят его обработку, вычесывают, иногда окрашивают, затем вешают симпатичный ярлычок и продают уже совсем по другим ценам. Например, чтобы нарастить капсульным методом такие же волосы, как у меня (были), в одном из московских салонов запросили от 37 до 50 тысяч рублей.Судя по активности на «Авито», есть некая сеть скупщиков с рук, точнее, с голов, большинство которых наводят мосты между салонами и клиентами и договариваются об очной встрече и оценке. Среди охотников за головами могут быть сами мастера, представители салонов, а также «агенты». Последние, пожалуй, самый сомнительный контингент (если это мастера, то каких-то других дел), потому что после общения с некоторыми из них мой телефон атаковали «службы безопасности банков» и прочие «микрофинансовые организации». Один из контактов, представившийся в мессенджере стилистом из Москвы, предложил за мои волосы 5000 и оплатить «перелет до салона», но это уже совсем походило на рискованную аферу. Во-первых, почти все покупатели из других городов обещают компенсировать пересылку самих волос (а не их владельца). А во-вторых, «салон», судя по отзывам, оказался обычной квартирой где-то в Мытищах.К слову, регион, в котором живет носитель, не так важен, потому что, как правило, у крупных салонов и магазинов есть свои мастера в разных городах на договоре. Стрижку обычно делают бесплатно.Как мне сказал один из мастеров, больше всего охотников на «волосы из провинции, где у доноров хорошее питание, кальций, экология и пока еще не отжившая мода на русскую косу». Правда, по его словам, цены девушкам (точнее, их мамам, потому что речь чаще всего о школьницах) предлагают «намного ниже рынка».Некоторые мастера-агенты «заточены» на то, чтобы при случае уговорить клиента, который не решается сменить образ. Так уговаривают, например, будущих мамочек, которым в декрете будет не до волос, тех же школьниц перед старшими классами, которым хочется избавиться от косичек и т.п. По словам моего собеседника, были случаи, когда салоны готовы были платить семьям за «выращивание» особо ценных волос. Это, как правило, детские очень светлые, мягкие, но в то же время густые локоны.Какой суммой с учетом посредников обрастают ваши драгоценные волосы по пути «наверх», остается только догадываться.Однако среди искателей встречаются те, кто ищет локоны «для себя». Одна женщина предложила мне до 12 000 за срез, так как вся операция будет проведена «в одном салоне без перекупщиков, посредников и пересылок» (правда, к тому моменту было уже поздно).Между тем, нашлись и те, кому мои волосы не понравились. На одной площадке мне отказали, пояснив, что дело в седых волосках — я честно призналась, что небольшой процент седины имеется. Этот салон не покупает такое сырьё. Но. В качестве бонуса мне трогательно пообещали накинуть 2 000 рублей к сумме сделки «в другой раз», если у меня «будут светлые волосы». Как изменить генетику, там не пояснили.Я выбрала более менее раскрученный сайт по скупке-продаже волос. Связалась с представителями в мессенджере (у некоторых сервисов налажена система — боты, онлайн-анкеты, экспресс-оценка, контрольный звонок). Мне назначили встречу с мастером.В день Х я пришла в приличную парикмахерскую в центре Екатеринбурга. Во время оценки волос мастер все время была на связисо своим куратором. Я же сидела в кресле в максимально товарном виде и слышала обрывки фраз: «Сечки нет, наверху очень плотно, но пушатся по всему полотну. Седина не критичная, рассеянная. Готова под пикси». В ответ мастеру присылают фото с контрольной границей среза, по которому все мои вьющиеся тонкие кончики должны улететь в корзину.Затем фотосессия с рулеткой. Мои волосы разделяют на четыре хвостика и тщательно измеряет вплоть до миллиметра.В этой системе мастер уже год. Её тоже нашли на «Авито», по договору с центральными скупщиками она принимает клиентов в Екатеринбурге, оценивает состояние товара и передает данные куратору по телефону. Цену определяют «наверху».Мастер переживает, что мне наобещали «золотые горы».— У меня одна клиентка разрыдалась. У нее был долг в восемь тысяч. И ей столько же пообещали за срез. Она решилась. Волосы шикарные! Но после взвешивания набралось только на 6 тысяч.Мастер очень обрадовалась, что у меня, хоть и с натяжкой, но все-таки получился 51 см для среза. По ту сторону телефона, кажется, ее похвалили. Это очень хорошая длина для продажи на рынке. Отрезанные косы — на весы, контрольное взвешивание показало 113 граммов. Куратор написала уже лично мне: «110 г без резинок, сумма 5500». Деньги пришли на карту сразу, пока мастер делала мне бесплатную стрижку.— Это даже не пикси, это полноценный боб! — радовалась парикмахер, складывая в пакет мои косы. По ее словам, посылку она отправит службой доставки в Москву и «там, представляете, ваши волосы будут носить какие-нибудь светские львицы!».Напоследок мастер сказала, что это очень выгодная продажа, потому что якобы изначально куратор оценивала мои волосы… в 3600 рублей.Стрижка мне очень понравилась. Но я все-таки очень пожалела, что поторопилась.Изучив рынок, я увидела, что волосы — это очень дорого. На самом деле ваши волосы — это бесценно.Пару лет назад в России появилась инициативная группа молодых людей, которые организуют сбор волос для благотворительных целей. Из собранных кос и хвостов затем изготавливают парики.Парики делают бесплатно для детей с онкологией.Сообщество российских доноров начиналось с 15-ти неравнодушных соучастников, сегодня в нем — более 500 человек.— Весной 2020 года я написал в соцсетях, что хочу собрать 15 человек, которые готовы пожертвовать свои волосы на благотворительный проект. Дело в том, что на изготовление одного парика в среднем уходит как раз 10-15 донорских хвостов. По цепочке о нас узнали в разных уголках страны, и к сентябрю 2021 года нам удалось собрать больше 130 хвостов. Это почти 13 кг волос, — говорит идейный вдохновитель проекта 25-летний Денис Белых из Нальчика, который сам уже жертвовал свои волосы и теперь отращивает снова (уже почти 37 см).Всего за два года ему и его команде удалось собрать 35 кг волос. Все собранные срезы поступают в британский благотворительный фонд «Little Princes Trust».— В России, к большому сожалению, аналогичных программ нет, хотя мы безусловно организовали бы сбор для отечественного фонда. Надеюсь, он когда-нибудь появится, — говорит Денис.Британский фонд — не единственный в мире, но считается крупнейшим и старейшим в этой сфере, а вопрос доверия здесь, по словам Дениса, первостепенный. В этот фонд жертвовали свои волосы многие известные люди, среди них, например, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.Постепенно к идее Дениса подключилась сеть салонов красоты, там раз в месяц объявляют «день донора» — бесплатно стригут тех, кто отдает срезы на благотворительность. По словам Дениса, почти половина из тех, кто уже поучаствовал в его проекте, хотят сделать это снова.Почему бесплатные парики для больных детей не делают в России? Подобные инициативы в российских фондах были, однако программы в силу разных причин закрылись. Так, например, московский фонд, который помогает детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, в 2019 году объявил о закрытии похожей программы, она работала всего два года. Причина — «объективные сложности в ее реализации». «Основное направление нашей деятельности – помощь в оплате лечения и покупки медикаментов. И это приоритетно», — сказали тогда в фонде. Во многих российских НКО признают, что сборы на парики в нашей стране действительно смотрятся странно и даже кощунственно, так как детям зачастую не хватает средств на жизненно необходимые лекарства. В питерском фонде, который раньше своими силами отправлял донорские волосы в тот же британский фонд и помогал в том числе российским детям получить бесплатные парики, нам сказали, что сейчас проект закрыт, так как появились «логистические сложности с отправкой за границу».К слову, изготовление качественного красивого парика — это очень дорогая ручная работа, поэтому, как отмечают в российских фондах, у благотворителей неизбежно возникает вопрос, так ли он необходим для больных детей, когда есть траты поважнее.— В России об этом мало говорят, но, например, в Германии этот вопрос хорошо изучили и доказали, что потеря волос для ребенка с онкологией — второй по силе травмирующий фактор после постановки самого диагноза. Ребенок видит себя в зеркале и думает: раз он так выглядит, значит, его дела действительно очень плохи. Это угнетает психологически, а в борьбе с любой болезнью, особенно с такой серьезной, очень важен именно психологический настрой на выздоровление. Есть исследования, которые показывают, что если ребенок не переживает из-за потери волос, то его шансы поправиться существенно вырастают, — говорит Денис.На сегодня его проект — единственный в России. Им удалось подключить к взаимодействию уже несколько городов.— Нам помогают салоны в Нальчике, Краснодаре, в Санкт-Петербурге. Есть мастер, который бесплатно стрижет доноров в Новосибирске. В Москве очень много желающих пожертвовать волосы, но пока нет партнерского салона. Будет замечательно, если получится подключить партнеров в Екатеринбурге, — говорит Денис.По его словам, работает классическая цепная реакция — «чем больше доноров, тем больше доноров». Так, молодая мама из Усинска Настя Никулина однажды узнала о проекте от друга. Так сложилось, что позже у самой Насти диагностировали онкологию. Она пожертвовала свои потрясающей красоты длинные волосы и постаралась успеть сделать это до химиотерапии.— Мне сказали, что предстоит «химия», и алопеция в моем случае будет 100%. Это первое, что приходит в голову и сильно тревожит, — говорит Настя. — Я вспомнила про этот фонд и поняла, что в моих силах хоть как-то помочь больным детям, которые, как и я, борются с этим монстром. Находясь в онкоцентре, я видела много таких деток. Для них важна каждая мелочь, которая может стать источником положительных эмоций.Срезать волосы у Насти согласился мужской мастер, барбер. Первый парикмахер отказал, потому что это «тяжело морально».Сегодня Настя — одна из звёзд проекта, она вдохновляет всех, кто рядом.— Это, пожалуй, самый простой вид донорства. Волосы обрезать не больно, не страшно, они еще вырастут! То, что для нас обыденность, для кого-то может стать источником сил в непростой борьбе с онкологией, — говорит она. — А мысль о том, что я сделала доброе дело, дает силы и мне самой. К тому же, кажется, новый образ мне даже идет.Первая «химия» была у Насти неделю назад.— Волосы, правда, даже не выпадают. Может, это физика — длинные сильнее бы тянули вниз? А, может, и подарок от кармы, — говорит она.Буквально на днях команда доноров волос отправила очередную посылку, в которой удалось собрать более 50 срезов, в том числе Настин. Теперь ее волосы, самые дорогие (по рынку) и выше всякой цены (по сердцу), принесут в мир еще больше света.P.S. Вырученные с продажи волос деньги я решила передать в благотворительный фонд. А «темно-русое с каштановым отливом одноголовое сырье» — растет с новой, нерыночной, мотивацией.