«Семьи должны создаваться, чтобы воспроизводить убыль населения в первую очередь»: мнение на дебатах

*П.С. Мнение редакции не совпадает с выступающим из лагеря «консерваторов», цитаты о характеристиках женщин приводятся только с иллюстративной целью, мы не считаем женщин трусливыми или какими-то еще, как описывает женщин мужчина в тексте. Кроме того, мы не поддерживаем и все остальные выражения спикера о других народах и вообще любую националисткую, правую риторику.



Андрей Гавриленко © Вечерние ведомости

В Челябинске прошли уже третьи дебаты между движениями «Уральская Феминистская Инициатива» и «Союзом Маоистов Урала» с одной стороны, и защитниками традиционных ценностей из «России консервативной» с другой. Как раз вопрос «Что такое традиционные российские ценности?» и стал предметом дискуссии.Площадкой для дебатов была выбрана церковь Александра Невского. Как и в прошлых случаях, помещение для дискуссии выбрала и предложила «Россия консервативная». Храм благоверного князя Александра Невского, находится в парке «Алое поле» и представляет собой, не слишком примечательное трехэтажное кирпичное здание.Проходя через центральный вход, посетитель попадает в вестибюль, откуда ведут несколько дверей. На одной из них прикреплен лист бумаги, оповещающий: «Плетем маскировочные сети для бойцов». На зеркале, на одной из стен в вестибюле, приклеено объявление, приглашающее «дорогих ребят» на «занятия “Уроки добра” по изучению основ нашей православной веры». Помещение, выбранное для проведения диспута, находилось за дверью без объявлений и представляло собой, по сути, классную комнату.В ней находились два ряда парт, пред ними два составленных стола для выступающих, с четырьмя иконами на стене над ними. Справа от стола традиционалистов стояла передвижная классная доска, с растянутым на ней бело-желтым – флагом с символикой «России консервативной». Стол консерваторов был накрыт желтой скатертью с вышитым по краю латинским изречением «Ego Sum Ostium» (Я есмь дверь). Незадолго до начала дебатов, в дверь заглянул какой-то священник, показал группе консерваторов большой палец и исчез.За столами для выступлений расположились по два представителя от каждого движения. Дебаты начались с выступления Владислава Жеколдина, координатора движения «Россия консервативная». Он начал с определения того, что, по его мнению, является традиционными ценностями в России.По мнению лидера консервативного движения, понятия о ценностях у народов разные. Так, по его личному мнению, у жителей Северного Кавказа это якобы «культ силы, многоженство, стиль жизни близкий к шариату». У народов Крайнего Севера свои представления, как считает выступавший. Но есть также «городская культура», которая «русская, российская» и чьи традиции превалируют над остальными.– Само понятие традиционные ценности не традиционно, – объяснял лидер челябинских консерваторов. – Как рассказал мне один хороший знакомый: «если бы вы, сто лет назад, спросили русского крестьянина «что такое традиционные ценности?», он взялся бы за топор со словами «не трогайте мои сокровища»! То есть понятие традиционных ценностей появилось как антагонизм нетрадиционных ценностей. Это произошло в начале ХХ века. Именно философы-традиционалисты создали эти ценности против, как они считали, разложившегося общества. И считаю, что нужно взять ценности русского народа, потому что население страны по преимуществу городское, а городская культура строиться на русских ценностях.На замечание со стороны представительниц феминистского движения, что «мы живем в Челябинской области, где есть множество представителей татар, башкир и других национальностей», лидер местных консерваторов ответил:– Во мне переливается кровь славян, финно-угров и тюрок. Я собрал в себе все основные группы народов страны. И все равно считаю себя русским. Но если посмотреть на представителей мигрантов и посмотреть на татарина, то у них совсем разные ценности. У татар и башкир с нами одна культура, если не считать религиозных традиций.После этого представительницы «УФИ» попытались все же уточнить, как определяются «традиционные ценности» в понимании консерваторов. На что Владислав Жеколдин сообщил что «традиционные ценности были всегда, хотя самого понятия не было». И в первую очередь это ценности семьи, притом семьи многодетной.– В 1920 году, в России, были разрешены аборты. Являются ли, таким образом, аборты традиционными ценностями? – спросила представительниц феминисток.– Что касается абортов, то они были запрещены уже при Сталине. Нужно было как-то компенсировать убыль населения. Изначально аборты ввели, чтобы эмансипировать женщин и поставить их к станкам, – убеждает консерватор.Со стороны феминисток последовало предложение рассмотреть, что под традиционными ценностями понимает государство. Участникам дебатов были розданы листы с копиями указа президента от 9 ноября 2022 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Был зачитан перечень ценностей.– Вот, видите, к традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, - зачитала одна из фемактивисток. – Мы за свободу! Значит, исходя из этого документа, мы очень даже традиционны.– Нужно рассматривать каждое понятие отдельно! – воскликнул лидер консерваторов.Затем стороны перешли к проблеме домашнего насилия. Феминистки выступили за принятие соответствующего закона.Со стороны консерваторов последовали возражения, что «у нас уже есть соответствующие законы, о причинении вреда здоровью, которые работают одинаково для всех». Кроме того, Владислав Жеколдин посетовал, что о домашнем насилии говорят только применительно к женщинам, но не упоминается о насилии, в основном психологическом, в отношении мужчин.– Но не один мужчина, исходя из русской патриархальной культуры, не пойдет писать заявление на свою жену. Это просто низко, – пояснил свою мысль лидер консерваторов. – Это, помните, как в Швеции, было дело, над которым буквально смеялся весь мир? Муж подал в суд на жену за то, что она его изнасиловала! Для мужчины это просто дико. Думаю, тут не надо ничего объяснять.– Вам знакомо понятие «серое изнасилование»? – спросила представительница феминисток. – Это когда муж манипуляциями, такими как: «Ты что, меня больше не любишь?», или финансовой зависимостью женщины, склоняет к сексу.– У нас в культурном и моральном плане идет полный хаос, – ответил Владислав Жеколдин. – Раньше, до революции, у нас была церковь – информбюро по духовным делам. Затем ее заменил культ Маркса-Ленина-Сталина. В 90-е все рухнуло. Люди оказались предоставлены сами себе и не понимали, кто они, что они. Теперь население нужно вернуть к традициям. Нужно, чтобы семью воспринимали не как место удовлетворения сексуальных потребностей. Что касается домашнего насилия…Знаете сколько женщин забирают свои заявления на мужей, после того как их подали?– Давайте не будем осуждать людей с ПТСР? – предложила представительница феминисток.После этого обсуждения феминистки предложили консерваторам обсудить, чем является семья в понимании традиционалистов.– Это союз мужчины и женщины для рождения детей, – ответил лидер консерваторов. – И не вот это: «ну, мы любим друг друга» и так далее. Семьи должны создаваться, чтобы воспроизводить убыль населения, в первую очередь.– Почему вы считаете, что эти ценности именно русские? – последовал вопрос от феминисток.– У нас на планете Земля есть несколько цивилизаций, – ответили из организации «Россия консервативная». – И так вышло, что европейско-христианская цивилизация заняла доминирующее положение и распространила свое влияние на все развитые общества. Поэтому традиционные ценности как раз таки российские. Они похожи на традиционные ценности Европы, США и так далее. Потому что Россия является частью христианской цивилизации. Мы наследники Византии. А она когда-то была частью Римской империи.Следующей важной темой в дебатах стал доход в семьях. Феминистки указали на то, что при средней зарплате в двадцать тысяч, вынуждены работать и муж и жена, чтобы достойно содержать хотя бы одного ребенка. Консерваторы возразили, что Челябинск лидирует в стране по росту зарплат «даже по сравнению с соседним Екатеринбургом».– Мужчина должен зарабатывать больше, – высказался лидер консерваторов. – На заводах, на оборонке можно зарабатывать около ста тысяч. На производство ищут людей, их не хватает. Меня поражает, что представители левых движений, всегда так заботятся о пролетариате, а сами не работают вместе с ним. У нас здесь сидят представители консервативных взглядов, так они все пошли на завод. Сейчас повторяется ситуация начала ХХ века, когда все радетели трудового народа, эта вшивая интеллигенция, сидели по домам, занимались журналистикой и прочим, а на заводах работали черносотенцы.К концу дебатов был поднят вопрос о равноправии.– Женщины армию не проходят! Как вы можете быть равными с нами? – возмутился координатор «России консервативной».– А зачем это нужно? – спросила представительница УФИ.– А если мигранты из Средней Азии? Китайцы набегут? Что вы тогда будете делать?– парировал лидер консерваторов.– Достаточно контрактной армии, - возразила фемактивистка. – И в ней могут служить женщины.– Женщины более трусливы*, – пустился в объяснения Владислав Жеколдин – У них развит инстинкт самосохранения, так как они могут быть носителями ребенка. Женщины существа более эмоциональные и истеричные. У мужчин более ценится жертвенность. Дать бой, чтобы семья могла спастись. И вспомните древнюю книгу «Домострой». Мужчина там называется учителем для домочадцев. Прообразом Христа. Какой же учитель поднимет руку на ученика?Дебаты подходили к концу и оппоненты стали проговаривать финальные выводы.– Женщины имеют уже достаточно прав, – сообщил лидер челябинской «России консервативной». – Поэтому феминистки борются не за права, а выторговывают себе привилегии сверх мужских. Вы имеете право голоса, вы имеете право работать с нами на одних работах. Вы можете участвовать в выборах президента. Женщина возглавляет Совет Федерации, один из важнейших органов власти. Куда дальше?– Равная оплата труда декларирована, но на практике не осуществляется. У нас много этому примеров. – ответила фемактивистка. – А что касается органов власти, то представительство там женщин ничтожно мало.– Скажите, что вас спрашивают при приеме на работу? – спросил координатор консервативного движения. – Состоите ли вы в браке? Есть ли дети? Планируете еще? У меня уже такое не спрашивают.И Владислав Жеколдин поднял руку с обручальным кольцом на пальце.– А меня продолжают спрашивать, – ответила феминистка и тоже показала руку с обручальным кольцом.Затем феминистки озвучили итоговые заявление:– Мы сейчас находим на таком этапе, когда наука и медицина могут обеспечить новому поколению лучшую жизнь. И можем избавить его от того, что мы сами прошли и что было не очень хорошим. И я считаю, что не традиционные ценности, а общемировые, общечеловеческие должны быть главными для каждого. Конечно, крепкая семья и прочие ценности важны. Но эти ценности не должны идти из настолько далекого прошлого. Мы стоим на пороге, когда можем создать свои традиционные ценности и изменить общество к лучшему.Консерваторы в заключении также высказались:– Задача правых не заниматься политической некромантией. Мы не хотим возвращения Советского Союза из праха. Мы не хотим возвращения Российской империи. Мы хотим, чтобы будущее России строилось на уроках из прошлого. Мы хотим, чтобы общество строилось на ценностях, которые всегда были вечными для России. Традиция всегда победит, в той или иной форме. Если, какое-то общество отступит от своей традиции, оно обречено на путь вымирания. Я считаю, что традиция победит в той или иной форме. Задача правого движения в том, чтобы традиция победила наша. Чтобы российское общество осталось целым, единым и не подвергалось различным катаклизмам.На этом дебаты в церкви Александра Невского закончились. Оппоненты разошлись в разные стороны.