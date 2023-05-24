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Свердловское Минсоцполитики требует проверить работу фондов, помогающих детям с особенностями развития

… А фонды — обвиняют чиновников в невыплате десятков миллионов рублей

15.40 Вторник, 30 мая 2023
Россия и мир, тексты
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Конфликт между свердловскими негосударственными фондами, которые помогают детям с ментальными особенностями, и региональным Минсоцполитики перешел в юридическую плоскость. Заявления поданы с обеих сторон.

На днях стало известно, что министерство обратилось в полицию и прокуратуру с требованием проверить работу фондов «на предмет мошенничества» с бюджетными средствами. В фондах в свою очередь также обратились с исками в суд с требованием проверить чиновников, которые «задерживают выплаты» и оказывают «административное давление».

Пострадавшими в затяжном конфликте могут стать дети с особенностями развития, которым требуется помощь.

Что говорят в министерстве

Свердловское Минсоцполитики подало заявления в региональные ГУ МВД и прокуратуру с требованием проверить фонды «Я особенный» и «Спектрум-М», а также ИП Сыропятов М. Б., писал на днях «Коммерсант». Власти заподозрили эти организации в «попытке хищения бюджетных средств путем мошенничества». К такому выводу чиновники пришли после проверки отчетов, которые фонды каждый месяц предоставляют в министерство, чтобы получать компенсации за оказанные услуги.

«Судя по отчетам за февраль и март, с одним человеком они работают по 35–80 часов в сутки. Либо порой за пару минут ребенку якобы оказывают несколько десятков социальных услуг. Необоснованная выплата из бюджета может составлять от 2 тыс. до 192 тыс. руб. на одного получателя соцуслуг ежемесячно», — заявили в департаменте информационной политики Свердловской области (цитата по «Коммерсанту»).

Что говорят в фондах

Между тем, в фондах обращают внимание на тот факт, что чиновники обратились в проверяющие органы только после того, как была обнародована информация о крупной задолженности министерства перед поставщиками услуг.

Так, в фонде «Я особенный» заявили, что министерство задолжало им больше 60 миллионов рублей. Сейчас с организацией работают 250 самозанятых специалистов в сфере педагогики, психологии, дефектологии, прикладного анализа поведения, лечебной и адаптивной физической культуры. Положенные компенсации за уже оказанные социальные услуги они не могут получить с февраля, рассказали нам в фонде.

«Нас очень удивляет такое отношение министерства. Мы считаем, что, инициировав эту проверку в отношении фонда, министерство хочет отвести внимание от себя и проблем с выплатами. Также, по нашей информации, чиновники написали обращение в Счетную палату с просьбой нас проверить. Но это странно, так как мы негосударственная организация. Мы считаем, что все это — элементы административного давления на организацию», — заявила «Вечерним ведомостям» президент фонда «Я особенный» Александрина Хаитова. При этом, по ее словам, каких-либо документов или заявлений из полиции и прокуратуры к ним пока не поступало.

Заявление чиновников о том, что в фонде якобы получают деньги за работу «по 35-80 часов в сутки с одним человеком», в организации называют необоснованным. По словам юристов, в Минсоцполитики до сих пор не смогли объяснить представителям фонда, каким образом у чиновников при расчетах получились такие цифры.

Копеечные тарифы тоже рассмотрят в суде

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о работе фонда «Я особенный», сокращении объемов бесплатной помощи и о копеечных (в буквальном смысле) тарифах. «Например, 23 рубля 30 копеек стоит услуга "Психологический тренинг в группе для несовершеннолетних", 1 рубль 3 копейки услуга "Туалет тела", в 9 рублей 8 копеек оценивается системное наблюдение за состоянием здоровья инвалида», — говорят в фонде.

По словам юристов, в Свердловском областном суде сейчас идет еще один процесс, который как раз касается обжалования самого порядка разработки этих тарифов.

Пострадают «третьи лица» конфликта?

В фонде «Я особенный» заявили, что судебные процессы запланированы на июнь. «Мы не боимся проверок и знаем, что суды, которые пройдут в июне, встанут на нашу сторону. Так было в прошлые годы», — заявила Александрина Хаитова.

При этом получатели услуг и сотрудники благотворительных организаций опасаются, что из-за задержки выплат, проверок и бюрократических проволочек пострадают в первую очередь дети. В Свердловской области на сегодняшний день — 23 тысячи детей-инвалидов.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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