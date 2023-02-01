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Жители Екатеринбурга могут остаться без льготных лекарств из-за конфликта аптечных сетей

Диабетики больше двух недель не получают жизненно важные препараты

17.45 Четверг, 2 февраля 2023
Россия и мир, тексты
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге сложилась критическая ситуация с выдачей жизненно необходимых лекарств. Речь идет о льготниках, которые бесплатно получают препараты в коммерческих аптеках при поликлиниках.

Частники утверждают, что государственная аптечная сеть «монополизирует рынок льготных лекарств» и «намеренно создает искусственный дефицит». К проблеме подключился Минздрав и прокуратура.

Конфликт, о назревании которого стало известно еще прошлой осенью, уже привел к первым пострадавшим.

От редакции: один из пострадавших — инсулинозависимый журналист «Вечерних ведомостей». У автора этих строк из-за переживаний за болеющих горожан во время написания текста сахар в крови падал ниже плинтуса и поднимался до небес.

Диабетики остались без инсулина

В редакцию «Вечерних ведомостей» обратился житель Екатеринбурга Евгений. У молодого человека сахарный диабет I типа. С 13 января он не может получить льготные препараты — жизненно необходимый инсулин Апидра, расходники с инсулиновой помпе Медтроник и тест-полоски Контур ТС.

Диабетики в целом не удивляются, когда после новогодних праздников случаются перебои с поставками препаратов (иногда их об этом предупреждают в поликлиниках и просят иметь запас на случай ЧП). Наш читатель также решил, что дело в праздничных заминках, однако в аптеке ему сказали, что ситуация серьезнее.

«В аптеке "Радуга" на Луначарского, 181, где я получаю препараты, мне отказали в выдаче всех позиций, сославшись на госсеть "Фармация". Как мне сказали, она якобы отказалась от снабжения льготного отпуска рецептов сетей аптек», — говорит Евгений. В аптеке при этом, с его слов, добавили, что «о ситуации уже знают в Минздраве, а скоро узнает и президент».

Пациента поставили в лист ожидания, однако до сих пор с ним никто не связался.

Ещё несколько диабетиков рассказали нам, что столкнулись с такой же проблемой. Кому-то пришлось покупать препараты за свой счет, кто-то, не найдя нужного инсулина в других аптеках, на свой страх и риск временно заменил препарат на аналог (что врачи не рекомендуют делать без предварительной консультации). Одному человеку в силу тяжелого финансового положения и вовсе пришлось просить инсулин у «коллег по болезни» в чатах для диабетиков.

Кто может отпускать льготные лекарства?

В двух словах о том, кто может отпускать льготные лекарства. С 2020 года за их хранение, дистрибуцию и отпуск в регионе отвечает ГАУ СО «Фармация». Она является «уполномоченной фармацевтической организацией, которая осуществляет оптовую фармацевтическую деятельность и обладает правом заключать агентские договоры на территории Свердловской области с аптечными организациями на оказание услуг по обеспечению граждан в рамках льготного лекарственного обеспечения».

Агентские договоры заключаются в том числе с коммерческими аптеками, перечень указан в реестре Минздрава.


Не поделили льготников

Частники, которые много лет работают на рынке и с которым госсеть заключает агентские договоры, жалуются, что в последнее время их начали «планомерно вытеснять». Об этом говорят наши источники на фармрынке.

Еще прошлой осенью в СМИ появились сообщения о том, что государственная сеть ГАУ СО «Фармация» якобы намеренно отстраняет частные сети аптек от льготного отпуска лекарств. Сообщалось, что больницы начали постепенно расторгать договоры аренды с частниками, чтобы, по их мнению, освободить места для госсети. Также появились сообщения о том, госструктура якобы намеренно ограничивает поставки льготных лекарств в аптеки, чтобы создать «искусственный дефицит лекарств» и вынудить пациентов обращаться в другие розничные точки. Тогда представители рынка высказывали опасения, что из-за «аптечного передела» могут пострадать пациенты (что, очевидно, уже произошло).

В коммерческой сети аптек «Радуга» на наш запрос ответили, что, по их мнению, речь идет о «монополизации рынка льготных препаратов». «В Свердловской области больные могут остаться без льготных лекарственных препаратов», — сказали в «Радуге». В руководстве сети считают, что это может произойти из-за действий государственной структуры.

Коммерсанты ссылаются на приказ регионального Минздрава от 30 декабря 2022 года, утверждающий реестр аптек, которые могут отпускать льготные препараты. В «Радуге» заявили, что «Фармация» якобы в одностороннем порядке «исключила» из перечня 12 аптек сети (это следует из агентских договоров, которые коммерческая сеть получила в конце декабря). В списке «исключенных» аптек, к слову, аптека на Луначарского, 181, которая не смогла выдать инсулин нашему читателю.

«Радуга» обратилась с жалобой в прокуратуру (документ от 13 января, есть в распоряжении редакции). Госсеть просят проверить на предмет нарушения ФЗ о защите конкуренции. Кроме того, в обращении в прокуратуру также указано, что «в настоящее время ГАУ "Фармация" самовольно приостановило поставку лекарственных препаратов в точки отпуска», которые указаны в списке Минздрава, но по какой-то причине не попали в агентские договоры.

В этом сложном клубке частно-государственных взаимоотношений, очевидно, должны разбираться компетентные органы. Также руководство «Радуги», помимо прокуратуры, обратилось с письмом в региональный минздрав с просьбой провести проверку.

«Указанная ситуация станет причиной социального напряжения, дестабилизации и жалоб в надзорные и контролирующие органы», — говорится в обращении «Радуги» в прокуратуру. Представители сети подчеркивают, что в сложившейся ситуации в первую очередь нарушены законные интересы льготников.

По словам пациентов, они также намерены писать жалобы.

К слову, в реестре Минздрава, помимо «Радуги», также перечислены аптеки сети «Живика». «Фармацевты "Живики" и "Радуги" отпускают льготные лекарства уже более 15 лет. У них все для этого есть: помещения, обученный персонал, программное обеспечение (приобретенное за свой счет, в том числе дорогостоящее оборудование для защиты персональных данных) стандарты, знания, все для хранения и отпуска препаратов, подлежащих предметному количественному учету, и сейф для их хранения, есть удобный график работы для пациентов», — рассказали нам в руководстве «Радуги».

По словам наших источников на фармрынке, представители аптечных сетей, которые представлены не только в Екатеринбурге, но и в других городах области, в прошлом году объединились в «рабочую группу», чтобы сообща разбираться в возникшей ситуации и вести диалог с ведомствами.

Лекарства в отпуске
Критическую ситуацию с льготным обеспечением обсудили 27 января на совещании в минздраве. На встрече были представители «Живики», «Радуги», «Фармации» и руководство ведомства. «В результате "Фармация" временно продлила контракт с аптечными сетями на прежних условиях до 31.03.2023. К этому времени директор "Фармации" обязался подготовить проект нового договора с уточненными финансовыми и адресными условиями. С 30.01.2023 г. "Фармация" постепенно возобновляет поставку льготных препаратов в пункты аптечных сетей», — сообщили нам в руководстве «Радуги». Подтвердить эти данные в «Фармации» нам пока не удалось.

На запрос редакции о ситуации с льготными обеспечением руководство госсети на момент публикации не ответило.

Также редакция направила запрос в территориальный орган Росздравнадзора.

Между тем, пациенты пока не почувствовали, что сторонам конфликта удалось о чем-то договориться. По словам нашего читателя Евгения, с ним на момент публикации текста пока никто так и не связался. Аптека должна уведомить предъявителя рецепта в течение суток с момента поступления препаратов, уточнили в «Радуге».

О «Фармации»
«Заботу о вашем здоровье нам доверило государство. "Фармация" по государственному заданию занимается обеспечением льготных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Имеющие право на получение государственной социальной помощи жители Свердловской области могут быть уверены в наличии необходимых препаратов. Сеть государственных аптек «Фармация» – это более 80 аптек и аптечных пунктов в городах, поселках и деревнях Свердловской области. Наши аптеки работают там, где из-за отдалённости или малочисленности населения другие аптечные сети работать не хотят», — указано на сайте госучреждения.


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Аля Трынова © Вечерние ведомости
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