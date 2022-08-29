Шел 2022 год: жители Великого Устюга жалуются чиновникам на неудобные «полоскалки»
Горожане до сих пор стирают белье в реке и просят оборудовать специальные места
Россия и мир, тексты
Фото: кадр из сюжета на телеканале "Русский Северг"
Жители Великого Устюга в Вологодской области жалуются чиновникам на то, что «полоскалки» для стирки белья в реке в этом году оказались «не такими удобными, как раньше».
Сюжет об этом появился на местном телеканале «Русский Север» еще две недели назад, однако сейчас на него обратили внимание в телеграм-каналах. Пользователи удивляются тому факту, что в 21 веке жители города вынуждены стирать и полоскать белье в реке.
Ежегодно местная администрация заключает контракт с подрядчиком на установку и обслуживание таких «полоскалок». Это специальные конструкции из дерева и металла, которые представляют из себя столики и дорожки с поручнями по периметру. Их устанавливают у берега в воде. В этом году жители жалуются, что подрядчик, который должен обслуживать «полоскалки», вовремя не отследил обмеление реки и не передвинул конструкции к воде. Также не отремонтированы поручни, которые в некоторых местах едва держатся, и «неудобно расположены столики для стирки».
Мы поинтересовались у местных жителей, действительно ли «полоскалки» пользуются у них больших спросом. В местной газете нам сказали, что таких точек на реке несколько. Люди действительно часто ими пользуются, но большинство приходят, чтобы прополоскать и почистить большие ковры или дорожки, а «для всего остального у людей все-таки есть стиральные машинки». В местной администрации нам сказали, что люди приходят на реку «просто постирать любое белье», правда, на вопрос о применении моющих и чистящих средств и влиянии на экологию нам ответить затруднились.
В администрации говорят, что каждый год люди очень просят оборудовать такие конструкции, и чиновники просто не могут не пойти им навстречу.
В прошлом году администрация Великого Устюга разместила на госзакупках тендер на 210 тысяч рублей. Объект закупки — «выполнение работ по обустройству, обслуживанию и демонтажу мест для стирки и полоскания белья в городе Великий Устюг на реке Сухона». Обустройство мест для стирки предполагалось не позднее июля, а разборка конструкции должна быть проведена уже к началу октября.
Впрочем, некоторые местные жители нам рассказали, что «полоскалки» — это уже своего рода «их гордость», часть «богатого культурного наследия древнейшего города на Русском Севере» и «никакие блага цивилизации не заменят чистую речную воду».
Однако другие признались, что дело всё-таки в банальной бытовой неустроенности.
Сюжет об этом появился на местном телеканале «Русский Север» еще две недели назад, однако сейчас на него обратили внимание в телеграм-каналах. Пользователи удивляются тому факту, что в 21 веке жители города вынуждены стирать и полоскать белье в реке.
Ежегодно местная администрация заключает контракт с подрядчиком на установку и обслуживание таких «полоскалок». Это специальные конструкции из дерева и металла, которые представляют из себя столики и дорожки с поручнями по периметру. Их устанавливают у берега в воде. В этом году жители жалуются, что подрядчик, который должен обслуживать «полоскалки», вовремя не отследил обмеление реки и не передвинул конструкции к воде. Также не отремонтированы поручни, которые в некоторых местах едва держатся, и «неудобно расположены столики для стирки».
Мы поинтересовались у местных жителей, действительно ли «полоскалки» пользуются у них больших спросом. В местной газете нам сказали, что таких точек на реке несколько. Люди действительно часто ими пользуются, но большинство приходят, чтобы прополоскать и почистить большие ковры или дорожки, а «для всего остального у людей все-таки есть стиральные машинки». В местной администрации нам сказали, что люди приходят на реку «просто постирать любое белье», правда, на вопрос о применении моющих и чистящих средств и влиянии на экологию нам ответить затруднились.
В администрации говорят, что каждый год люди очень просят оборудовать такие конструкции, и чиновники просто не могут не пойти им навстречу.
В прошлом году администрация Великого Устюга разместила на госзакупках тендер на 210 тысяч рублей. Объект закупки — «выполнение работ по обустройству, обслуживанию и демонтажу мест для стирки и полоскания белья в городе Великий Устюг на реке Сухона». Обустройство мест для стирки предполагалось не позднее июля, а разборка конструкции должна быть проведена уже к началу октября.
Впрочем, некоторые местные жители нам рассказали, что «полоскалки» — это уже своего рода «их гордость», часть «богатого культурного наследия древнейшего города на Русском Севере» и «никакие блага цивилизации не заменят чистую речную воду».
Однако другие признались, что дело всё-таки в банальной бытовой неустроенности.
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