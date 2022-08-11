Эксперт нашел более 30 ошибок в судебном постановлении по делу музыканта Ягодина, оштрафованного по статье о «военных фейках»

«14 лишних запятых, 3 недостающих, 9 неправильных окончаний, 2 развалившихся слова («в виду» вместо «ввиду», «стате й» вместо «статей»), 1 выпавший слог («денафикация» вместо «денацификации»), дважды — лишний слог («Курарара» вместо «Курара»). Ошибки в согласовании слов и устройстве фраз («с несогласием о» вместо «с несогласием с»; «все зависящие для этого меры»). Одна фраза полностью рассогласована, её надо переписывать (имеется в виду большой абзац «о доставлении Ягодина из адреса»)», — резюмировал эксперт, ознакомившись с документом.

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В распоряжении редакции «Вечерних ведомостей» оказалась копия постановления суда, который признал лидера группы «Курара», известного актера Коляда-театра Олега Ягодина виновным по статье о «дискредитации ВС».Мы внимательно почитали постановление… и решили показать его эксперту. Профессиональному корректору. Специалист обнаружил признаки «состава преступления» против правил русского языка и очевидную его «дискредитацию».На четырех страницах найдено более 30 ошибок — орфографических, пунктуационных, стилистических.Добавим, что доводы другого эксперта, доктора филологических наук, который анализировал речь музыканта на концерте и не нашел там «дискредитации», суд во внимание не принял. И почему-то не посчитал нужным приглашать филолога на заседание.Мы понимаем, что в последнее время суды очень загружены, некоторые ошибки и описки можно объяснить большой спешкой во имя правосудия. Поэтому предлагаем «дело о дискредитации русского языка» рассмотреть «судом присяжных» (наших читателей).Комментарий адвоката Георгия Краснова: «Судом проигнорировано заключение доктора филологических наук, согласно которому в словах Олега Ягодина нет никакой дискредитации ВС РФ. При этом в отсутствие вообще каких-либо упоминаний Украины суд исключительно самостоятельно приравнял фразу «нет [Роскомнадзор], нет х….» к специальной военной операции. Но в дискредитации все равно почему-то виновен именно Олег Ягодин».При этом, по словам адвоката, суд фактически установил, что Ягодин не сказал ни слова о президенте. «Отсюда вывод — история про оскорбление президента полностью выдумана полицией», — заявил Краснов, добавив, что решение будет обжаловано.