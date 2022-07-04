Рассказываем, как телеграм-боты помогают в борьбе за трудовые права О том, почему в России понятие профсоюза считается устарелым, и почему это не так – в интервью с соосновательницей профсоюзного бота Викторией Гарсией-Берналь

«Юридической сферой в профсоюзной работе ограничиваться нельзя»

Виктория Гарсия-Берналь во время одного из своих эфиров на Youtube-канале

Первая идея, которая появилась тогда — создать юридический сервис для людей, у которых появились проблемы на работе, чтобы они могли прийти и проконсультироваться по вопросам в сфере трудового права. Почему именно трудовое право? Работа — это одна из сфер, где человек проводит больше всего времени. Если посмотреть, то основные проблемы – это ЖКХ и трудовое право. Тогда мой коллега, юрист и сооснователь телеграм-бота «STRIKE» начал создавать юридический бот. Сейчас он закреплён у нас в разделе «Юридическая помощь».

Как устроен «STRIKE»

В телеграм-канале «STRIKE» запустили серию публикаций о разных профсоюзных деятелях

Было у нас очень интересное обращение, по которому мы даже собирали консилиум. После трагедии на одной из шахт в Кемеровской области нам написал шахтёр, у которого на шахте было нарушение техники безопасности. И он с этой историей старался бороться, но дошло до того, что он боялся, что его не пустят в следующий раз на работу. Мы собирали комиссию независимых органайзеров, профсоюзников, и около двух часов прорабатывали все возможные сценарии, и давали инструкции, как человеку действовать в той или иной ситуации, чтобы потом можно было и восстановиться. Всё прошло успешно, человек получил помощь.

Как объединиться в профсоюз у себя на работе

Часто люди допускают ошибку, когда думают, что создание профсоюза начинается с призыва «Давайте создадим профсоюз». На самом деле, это вообще последнее, что надо делать. Сначала нужно выяснить, какие у людей общие проблемы, и они должны быть на первом этапе не самые сложные. Например, у нас течёт с потолка в раздевалке. Казалось бы, ерунда. Но людей это может беспокоить, и вокруг этой проблемы они могут объединиться.

Беседовала Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости