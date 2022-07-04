Рассказываем, как телеграм-боты помогают в борьбе за трудовые права

О том, почему в России понятие профсоюза считается устарелым, и почему это не так – в интервью с соосновательницей профсоюзного бота Викторией Гарсией-Берналь

18.32 Вторник, 12 июля 2022
Россия и мир, тексты
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Телеграм-бот «STRIKE» предназначен для трудящихся самых разных профессий, а одноименный телеграм-канал объединяет профсоюзных деятелей, их коллективы и группы для обмена информацией, опытом и поддержкой. В боте есть возможность получить бесплатные юридические консультации по профсоюзной борьбе, инструкции по решению трудовых вопросов и объединению с коллегами для совместной борьбы, а также узнать, какой из уже существующих профсоюзов готов оказать содействие в каждой конкретной ситуации.

О том, как устроен телеграм-бот, «Вечерним ведомостям» рассказала сооснователь «STRIKE», политический обозреватель и блогер Виктория Гарсия-Берналь.

«Юридической сферой в профсоюзной работе ограничиваться нельзя»


Идея создать бот появилась ещё в начале прошлого года. В феврале 2021 в Москве были протесты, и я как блогер ходила наблюдать за происходящим. Я не участвую в протестах, но смотрю, сколько людей ходит, что они из себя представляют, с какими идеями приходят. У многих протестующих есть убеждение, что кто-то придёт и решит за них их проблемы. Например, придёт какой-то хороший политик, который и ЖКХ снизит, и проблемы на работе решит. А это так не работает.


Виктория Гарсия-Берналь во время одного из своих эфиров на Youtube-канале

Первая идея, которая появилась тогда — создать юридический сервис для людей, у которых появились проблемы на работе, чтобы они могли прийти и проконсультироваться по вопросам в сфере трудового права. Почему именно трудовое право? Работа — это одна из сфер, где человек проводит больше всего времени. Если посмотреть, то основные проблемы – это ЖКХ и трудовое право. Тогда мой коллега, юрист и сооснователь телеграм-бота «STRIKE» начал создавать юридический бот. Сейчас он закреплён у нас в разделе «Юридическая помощь».


Я рассказала об этом у себя на стриме, и пригласила людей, которым это интересно, присоединиться и помочь. Пришли независимые профсоюзные деятели, те, кого мы называем органайзерами. Пришли и сказали, что в этой сфере юридической помощью ограничиваться никак нельзя. Нужно обучать людей действовать самостоятельно. И именно вот эта сфера органайзинга помогает научить людей, как им между собой объединяться, и решать свои проблемы самостоятельно, а не звонить на прямую линию с президентом, или какому-нибудь депутату писать обращения. С тех пор началась работа над ботом в том виде, в котором он существует сейчас.


Как устроен «STRIKE»


«STRIKE» — это сервис, который соединяет между собой пользователя и независимые профсоюзы. Бот работает так — если в сети вы встречаете человека с проблемами на работе, достаточно дать ему ссылку на бот. Человек переходит по ссылке, и получает всю нужную информацию. Бот его направляет именно туда, куда ему нужно.

Два наших отдела работают непосредственно с людьми: юридический и отдел органайзеров. И два отдела, которые обеспечивают работу бота: информационный отдел (занимается привлечением людей в бот). Второй отдел — это IT. У нас около 50 айтишников, задача которых — автоматизировать некоторые процессы для упрощения работы профсоюзов и юристов. Для юристов, например, написали специальный бот, в котором автоматически создаются исковые заявления для восстановления на работе.

Вообще составление искового заявления — это работа, которая затрачивает очень много времени юристов, и намного лучше, когда её можно сделать автоматически.

У нас сегодня сложилась такая ситуация, что люди в принципе плохо понимают, что такое профсоюз. Он представляется чем-то замшелым, старым и неработающим. Какой-то дядька сидит в кабинете, и к нему надо идти на поклон — так люди представляют себе профсоюз. И если кому-то говоришь, или пишешь в социальных сетях про профсоюзы, все морщатся. Одна из частей бота посвящена именно тому, чтобы эти мифы вокруг понятия профсоюза развенчивать. Рассказывать о том, что такое профсоюз, какие бывают забастовки, как можно действовать. То есть, получить основную информацию можно там.


В телеграм-канале «STRIKE» запустили серию публикаций о разных профсоюзных деятелях

Вторая часть — это юридическая консультация. Она очень хорошо у нас работает, это одно из самых успешных направлений. С сентября 2021 года мы дали около 300 полноценных консультаций. В июне был рекорд: 28 консультаций. Это работа с людьми вплоть до помощи в составлении судебных обращений. У нас уже есть несколько очень успешных кейсов, когда у людей получалось, например, вернуть зарплату и восстановиться на рабочем месте.

Было у нас очень интересное обращение, по которому мы даже собирали консилиум. После трагедии на одной из шахт в Кемеровской области нам написал шахтёр, у которого на шахте было нарушение техники безопасности. И он с этой историей старался бороться, но дошло до того, что он боялся, что его не пустят в следующий раз на работу. Мы собирали комиссию независимых органайзеров, профсоюзников, и около двух часов прорабатывали все возможные сценарии, и давали инструкции, как человеку действовать в той или иной ситуации, чтобы потом можно было и восстановиться. Всё прошло успешно, человек получил помощь.


Третье направление — органайзинг. Туда пишут люди, которые уже более-менее понимают, что такое профсоюз, и которые заинтересованы в его создании. В этом отделе сидят люди из организаций, которые занимаются созданиями независимых профсоюзов, и консультируют людей. Там не такой большой поток обращений, как за юридическими консультациями, но и здесь есть несколько успешных случаев. Например, к нам приходили люди, мы направили их в нужном направлении, и они создали профсоюз. Такой позитивный опыт есть.

Мы стараемся привнести новые технологии в достаточно костную систему профсоюзов. Та система, которая существует, очень устарела. Сейчас бум в создании профсоюзов происходит в США, свой профсоюз там создаёт каждый Макдональдс. А у нас многие даже не знают, что такое профсоюз и как он работает. Это связано в первую очередь с тем, что у нас есть крупные прогосударственные профсоюзные организации, которые включают в себя по 20 миллионов человек, и при этом ничего не делают. Просто собирают взносы и добровольно-принудительно заставляют людей участвовать в каких-то акциях. А чтобы защищать права — нет, максимум, дарят подарки на праздники, и всё.

Большим потрясением для меня в этом плане стала авария на «Листвяжной». Там была первичная профсоюзная организация, был профсоюз, который должен был заниматься проблемами людей, нарушением их прав. Все шахтёры знали о том, что нарушается техника безопасности. Но поскольку сами шахтёры не были вовлечены в работу профсоюза, не были фактически его частью, случилось то, что случилось. А уповать при нарушении техники безопасности на проверяющие органы — бесполезное дело.


Как объединиться в профсоюз у себя на работе


С профсоюзами происходит так — от момента, когда человек отправит заявку на его создание и реально начнёт его создавать, может пройти полгода-год. Там очень много этапов, начиная с того, что человек должен сам разобраться во всей информации и привлечь своих коллег к созданию профсоюза. Для того, чтобы собрать достаточное количество членов профсоюза (а это более 50%работников предприятия), нужно узнать, в каких отделах какие настроения, выяснить, какие существуют общие проблемы.

Часто люди допускают ошибку, когда думают, что создание профсоюза начинается с призыва «Давайте создадим профсоюз». На самом деле, это вообще последнее, что надо делать. Сначала нужно выяснить, какие у людей общие проблемы, и они должны быть на первом этапе не самые сложные. Например, у нас течёт с потолка в раздевалке. Казалось бы, ерунда. Но людей это может беспокоить, и вокруг этой проблемы они могут объединиться.


Необходимо решить сначала эту первую проблему, почувствовать, что они могут на что-то влиять, а потом уже браться за полноценное заключение или написание коллективного трудового договора. Вообще, заключение коллективного трудового договора — это цель любого профсоюза. Он необходим, чтобы создать на предприятии определенные условия, подходящие для всех: например, установить, что зарплата должна индексироваться через определенные промежуток времени и так далее.

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Беседовала Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости
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