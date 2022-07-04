Как независимые профсоюзы ежедневно улучшают условия труда в России Примеры того, как российские курьеры, учителя и медики объединяются в борьбе за свои трудовые права – и добиваются в этом успехов

Профсоюз «Курьер»: тёплые куртки для рабочих и борьба с непосильными штрафами

«Кроме того, что весна – это время, когда в курьерской среде сезонно происходят сокращения из-за падения спроса, [сервис по доставке еды] резко снизил расценки. Заставить считаться с курьерами поможет только коллективные невыходы на смены. Крупные фирмы только тогда идут на переговоры, когда это отражается на их прибыли», — говорится в заявлении профсоюза.

Кирилл Украинцев, лидер профсоюза «Курьер», фото из автозака. Фото: страница Кирилла Украинцева во «Вконтакте»

Профсоюз «Учитель»: защита педагогов от несправедливых увольнений

Фото: официальный сайт профсоюза «Учитель»

«Основные кампании, которыми мы сейчас занимаемся, связаны с проблемами в образовании, которые существуют уже на протяжении последних лет десяти. Это вопрос справедливой оплаты труда и проблема ненормированного рабочего дня у учителей».

«Эту кампанию мы проводим недолго, и пока сложно оценивать её успехи, потому что вся бюджетная сфера регламентирована многочисленными локальными актами, и они издаются не очень быстро. Наше среднее образование находится в ведомственном подчинении и финансируется из регионального бюджета, сами школы зависят от региональных министерств образования. Поэтому фактически каждый регион должен принять нормативные документы о том, чтобы, например, какие-то виды нагрузки не включали в обязанности учителя, что происходит небыстро», — отмечает оргсекретарь профсоюза «Учитель».



Профсоюз «Действие»: забастовки медиков за справедливую оплату труда

Фото: профсоюз медработников «Действие», группа «Вконтакте»

Профсоюз «Университетская солидарность»: исследование зарплат и борьба с несправедливыми увольнениями

Сергей Белоглазов на суде. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости