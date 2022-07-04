Как независимые профсоюзы ежедневно улучшают условия труда в России

Примеры того, как российские курьеры, учителя и медики объединяются в борьбе за свои трудовые права – и добиваются в этом успехов

17.41 Четверг, 7 июля 2022
Россия и мир, тексты
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Согласно недавней статистике Государственной инспекции труда, только за 2019 год организация получила более 400 тысяч обращений россиян о нарушении их прав на работе. После начала пандемии количество жалоб увеличилось втрое. В одиночку практически невозможно противостоять целой компании, и тогда на помощь в том, чтобы пожаловаться на работодателя в трудовую инспекцию, подать иск в суд или организовать забастовку, может прийти профсоюз.

Сегодня в России действует несколько независимых профсоюзов, которые помогают работникам из разных сфер отстаивать свои трудовые права. Самим активистам ежедневно приходится сталкиваться с проблемами — начиная от бюрократической волокиты, заканчивая уголовными преследованиями. Подробности — в материале «Вечерних ведомостей».

Профсоюз «Курьер»: тёплые куртки для рабочих и борьба с непосильными штрафами



Профсоюз «Курьер» занимается защитой трудовых прав и интересов работников сервисов доставки еды, улучшением условий труда в сфере курьерской доставки.



Организация действует с июня 2020 года, когда несколько десятков курьеров в Москве объявили забастовку из-за задержки выплат работникам одной из служб доставки еды. Тогда курьеры приостановили работу и вышли на акцию протеста к офису российской корпорации Mail.Ru Group.

Председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев рассказывал, что часть сотрудников не могли выходить на работу из-за того, что у них не было денег даже на проезд, некоторые были вынуждены ночевать в подъездах и парках. С помощью забастовки выплат удалось добиться, кроме того, сервис пообещал ужесточить контроль за партнёрами и подать в суд на компанию-посредника, из-за которой курьеры перестали получать деньги за свой труд.

В прошлом году профсоюзу несколько раз удалось добиться улучшений условий труда среди работников доставки. Так, активисты настояли на пересмотре системы штрафов для курьеров сервиса — штраф за непринятые заказы был снижен с 300 рублей до 120 рублей, а штраф за невыход на слот (так называют смену курьера) был снижен более чем в три раза — с 3000 до 900 рублей.

Кроме того, профсоюзным активистам удалось заставить компанию обеспечить курьеров тёплыми зимними куртками для работы в холода. Раньше курьерам не выдавали тёплые пуховики, и они вынуждены были работать в рабочих дождевиках или тонких кофтах. За отсутствие формы, при этом, можно было получить штраф.

Летом 2021 года профсоюз «Курьер» объявил сбор средств для курьера другого сервиса доставки еды Николая Плюснина, который сломал ногу и был вынужден разносить еду на костылях, потому что на основной работе ему не выплачивали больничный.

Активная работа по улучшению условий труда продолжается и по сей день. В апреле этого года профсоюз «Курьер» вновь объявил бойкот сервису по доставке еды. Причиной стало то, что 21 апреля компания изменила систему оплаты, из-за которой заработок курьеров упал с трёх до двух тысяч рублей в день. Из-за этого уже на следующий день начались забастовки курьеров, однако сама компания это отрицала.

«Кроме того, что весна – это время, когда в курьерской среде сезонно происходят сокращения из-за падения спроса, [сервис по доставке еды] резко снизил расценки. Заставить считаться с курьерами поможет только коллективные невыходы на смены. Крупные фирмы только тогда идут на переговоры, когда это отражается на их прибыли», — говорится в заявлении профсоюза.


Как независимые профсоюзы ежедневно улучшают условия труда в России

Кирилл Украинцев, лидер профсоюза «Курьер», фото из автозака. Фото: страница Кирилла Украинцева во «Вконтакте»


Председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев сейчас находится под арестом. 25 апреля против него возбудили уголовное дело по «дадинской статье» о неоднократном нарушении порядка проведения публичных акций. Активисту грозит до пяти лет лишения свободы. В профсоюзе уголовное преследование Украинцева связывают с апрельской забастовкой курьеров сервиса из-за снижения тарифов за доставку.


Профсоюз «Учитель»: защита педагогов от несправедливых увольнений



Профсоюз «Учитель» объединяет педагогов детских садов, школ, учреждений дополнительного и среднего специального образования, а также технический и вспомогательный персонал.


Фото: официальный сайт профсоюза «Учитель»


Организация не раз защищала учителей от произвольного распределения учебной нагрузки. Весной удалось добиться компенсации для учителя физики из Ростова-на-Дону Игоря Майорова. Администрация гимназии, в которой работает учитель, в одностороннем порядке изменяла условия труда Майорова и раз за разом снижала часы учебной нагрузки педагога. Профсоюз поддерживал работника в суде, благодаря чему администрацию гимназии обязали выполнить перерасчёт зарплаты учителя за полтора года работы.

Ранее профсоюз помогал и другим педагогам, столкнувшимся с необоснованным сокращением учебной нагрузки — например, преподавателю Торопецкой музыкальной школы Марине Мининой. Учитель была уволена из-за того, что не согласилась на новые несправедливые условия работы, однако организации удалось добиться её восстановления в должности через суд. Кроме того, школу обязали выплатить Мининой выплату за вынужденный простой за время судебных разбирательств.

Также профсоюз п00омогает педагогам восстанавливаться в работе после несправедливых отстранений. Так, в апреле удалось добиться взыскания зарплаты и компенсации морального вреда для учителя истории Владимира Кочеулова из Курганской области, которого отстранили от работы и заставили пройти необязательную процедуру психиатрического освидетельствования.

Ольга Мирясова, оргсекретарь профсоюза «Учитель» и член Экспертного центра Конфедерации труда России, в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» рассказала, что сейчас профсоюз активно занимается сразу несколькими вопросами:

«Основные кампании, которыми мы сейчас занимаемся, связаны с проблемами в образовании, которые существуют уже на протяжении последних лет десяти. Это вопрос справедливой оплаты труда и проблема ненормированного рабочего дня у учителей».


Этой весной профсоюз «Учитель» обратился к Министерству просвещения РФ и запустил петицию с требованием выпустить приказ о том, что все внеучебные виды активности в школе реализовывались строго на добровольной основе и по инициативе работников, которые будут ответственны за соответствующий сектор работы. Инициатива была вызвана тем, что учителя перегружены из-за постоянного участия во внешкольной деятельности, которая ложится на их плечи. На сегодняшний день обращение подписали уже более 50 тысяч человек.

«Эту кампанию мы проводим недолго, и пока сложно оценивать её успехи, потому что вся бюджетная сфера регламентирована многочисленными локальными актами, и они издаются не очень быстро. Наше среднее образование находится в ведомственном подчинении и финансируется из регионального бюджета, сами школы зависят от региональных министерств образования. Поэтому фактически каждый регион должен принять нормативные документы о том, чтобы, например, какие-то виды нагрузки не включали в обязанности учителя, что происходит небыстро», — отмечает оргсекретарь профсоюза «Учитель».

Как рассказала Ольга Мирясова, основные трудности профсоюза связаны с тем, как бюрократически устроена система образования в России:
«Учителя заключают трудовые договора с работодателем, то есть с директором школы. Сам директор сильно зависит от решений, которые принимаются в управлении образования города или другого населённого пункта, регионального министерства. И фактически деятельность директора тоже определяется бюджетом, выделяемым на учреждение. Если педагог обратится в суд, он будет судиться с директором, который по факту, может быть, и не мог выполнить какие-то требования, просто потому что ему не давали на это бюджет.

И эта двойная подчинённость школы, двойная система управления позволяет перекладывать ответственность с одной головы на другую. И ещё директор муниципального учреждения у нас по трудовому кодексу может быть уволен без объяснения причин, и это тоже заставляет директоров быть очень лояльными по отношению к своим работодателям, то есть муниципальным органам власти».


Профсоюз «Действие»: забастовки медиков за справедливую оплату труда



Профсоюз «Действие» занимается защитой трудовых прав работников здравоохранения. Совсем недавно победой завершились судебные процессы «Действия» по восстановлению на работе незаконно уволенных фельдшеров скорой помощи в Ишимбае и участников итальянской забастовки.


Фото: профсоюз медработников «Действие», группа «Вконтакте»


Забастовка медиков привела к тому, что власти Башкирии подняли надбавку за ночные часы работы всем сотрудникам скорой помощи с 50 до минимальных 80 процентов, для водителей появилась доплата за перенос больных (не менее 20% от оклада), которой раньше не было. Лидеры забастовки, отказавшиеся работать сверхурочно без соответствующей оплаты, были признаны незаконно уволенными и смогли вернуться на работу. Также профсоюзу удалось добиться выплаты компенсаций для врачей.

Удачные забастовки профсоюзу удавалось проводить и раньше. В 2019 году 135 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи потребовали полноценной оплаты труда и отказались от работы сверх ставки и выездов в неукомплектованных бригадах. Благодаря забастовке уже на третий день удалось добиться повышения зарплат, а завоевания протестной кампании были закреплены в коллективном договоре.

Профсоюз «Университетская солидарность»: исследование зарплат и борьба с несправедливыми увольнениями



Профсоюз «Университетская солидарность» создан объединением преподавателей нескольких университетов России. В 2018 году профсоюз поддерживал в суде математика Максима Балашова, который 19 лет преподавал матанализ в МФТИ. Конфликт произошёл из-за того, что администрация вуза отказалась продлить контракт с преподавателем из-за его профсоюзной деятельности и из-за того, что он общался с якобы «подрывными СМИ». К профессиональным навыкам Балашова, при этом, у администрации претензий не было.

Ранее «Университетская солидарность» проводила исследование реальных зарплат в российских вузах. Профсоюз хотел проверить, как на самом деле в вузах исполняются майские указы президента по повышению заработной платы сотрудникам.

В ходе исследования выяснилось, что администрации вузов существенно отставали в повышении зарплат преподавателям, а также использовали различные ухищрения для формального выполнения указа. Напомним, что майские указы предполагали, что с 2018 года зарплата преподавателей должна быть выше среднего дохода по региону в два раза.

В прошлом году профсоюз провёл фортепианный концерт в Музее Скрябина. Он был посвящён 50-летию педагогической деятельности профессора Сергея Белоглазова, и был призван привлечь внимание к увольнению заслуженного деятеля искусств из Уральской государственной консерватории.


Сергей Белоглазов на суде. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Профессор был убеждён, что не смог работать в Консерватории из-за гражданской позиции и профсоюзной активности, и был вынужден отстаивать своё право на труд в Уральской государственной консерватории в Европейском суде по правам человека. Профсоюз, в свою очередь, пытался через суд добиться признания дискриминационными действий со стороны консерватории.

«Наш профсоюз борется за права Сергея Григорьевича и других работников консерватории, которым тоже не сладко», - отмечали в профсоюзе. Зарплаты концертмейстеров несправедливы, по мнению активистов, а материальная база может быть в не самом лучшем состоянии.

В следующих материалах мы расскажем о деятельности каждого из профсоюзов подробнее. Читайте на veved.ru.

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Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости


Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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