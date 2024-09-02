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У российских предпринимателей появилась возможность запустить рекламу для 70 млн пользователей
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Российский бизнес в поисках клиентов всё чаще отдаёт предпочтение крупным онлайн-площадкам, в связи с этим в онлайне быстрыми темпами растёт конкуренция.
Вместе с этим среди пользователей и потенциальных клиентов растёт так называемая усталость от инфошума и назойливой рекламы. Как показывают опросы, пользователи ценят, когда реклама учитывает их предпочтения и интересы, содержит конкретную и полезную информацию. Реклама «всего и для всех» не только неэффективна, но и может нанести вред репутации бизнеса, говорят представители рынка.
На фоне этого крупные сервисы объединяют усилия, чтобы сделать рынок рекламы индивидуально настраиваемым, доступным предпринимателям и понятным для клиентов.
Как сообщили в пресс-службе Авито, бизнес получил возможность настраивать продвижение объявлений на онлайн-платформе через сервис «СберТаргет».
В компании рассчитывают, что партнёрство двух крупных площадок будет способствовать развитию отечественного бизнеса и поможет клиентам получать необходимую информацию о товарах и услугах.
«Сегодня аккаунт на Авито есть у более чем 70 млн пользователей, и мы хорошо понимаем их интересы», — говорит Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
В «СберТаргете» в свою очередь также рассчитывают, что партнёрство с Авито может предоставить предпринимателям новые возможности, чтобы рассказать россиянам о своей продукции.
Вместе с этим среди пользователей и потенциальных клиентов растёт так называемая усталость от инфошума и назойливой рекламы. Как показывают опросы, пользователи ценят, когда реклама учитывает их предпочтения и интересы, содержит конкретную и полезную информацию. Реклама «всего и для всех» не только неэффективна, но и может нанести вред репутации бизнеса, говорят представители рынка.
На фоне этого крупные сервисы объединяют усилия, чтобы сделать рынок рекламы индивидуально настраиваемым, доступным предпринимателям и понятным для клиентов.
Как сообщили в пресс-службе Авито, бизнес получил возможность настраивать продвижение объявлений на онлайн-платформе через сервис «СберТаргет».
В компании рассчитывают, что партнёрство двух крупных площадок будет способствовать развитию отечественного бизнеса и поможет клиентам получать необходимую информацию о товарах и услугах.
«Сегодня аккаунт на Авито есть у более чем 70 млн пользователей, и мы хорошо понимаем их интересы», — говорит Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
В «СберТаргете» в свою очередь также рассчитывают, что партнёрство с Авито может предоставить предпринимателям новые возможности, чтобы рассказать россиянам о своей продукции.
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