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В Башкирии хотят ввести штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Башкирии хотят ввести штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах.
Соответствующие изменения в КоАП депутаты намерены внести уже в сентябре.
Председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Толкачев напомнил о действующих штрафах за курение табака в общественных местах.
«К таким местам относятся: школы, больницы, санатории, поезда, самолеты, территории парков и скверов, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, места проведения публичных мероприятий и т.д. За курение табака предусмотрен штраф для граждан в размере 500 рублей и 1000 рублей – за повторное нарушение», — сообщается на странице парламента в ВК.
По мнению Толкачева, эту меру нужно распространить на всю никотинсодержащую продукцию и на кальян, «учитывая растущую популярность различного рода электронных сигарет, вейпов и прочих нагревательных устройств».
Соответствующие изменения в КоАП депутаты намерены внести уже в сентябре.
Председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Толкачев напомнил о действующих штрафах за курение табака в общественных местах.
«К таким местам относятся: школы, больницы, санатории, поезда, самолеты, территории парков и скверов, остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы, места проведения публичных мероприятий и т.д. За курение табака предусмотрен штраф для граждан в размере 500 рублей и 1000 рублей – за повторное нарушение», — сообщается на странице парламента в ВК.
По мнению Толкачева, эту меру нужно распространить на всю никотинсодержащую продукцию и на кальян, «учитывая растущую популярность различного рода электронных сигарет, вейпов и прочих нагревательных устройств».
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