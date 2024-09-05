Бывшего замгубернатора Томской области приговорили к 5 годам по делу о растрате

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Бывшего заместителя губернатора Томской области приговорили к пяти годам общего режима по делу о растрате почти 80 миллионов рублей.Деньги были выделены из областного бюджета «на разработку и обоснование концепции проекта “Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области”», уточняет прокуратура региона.По информации СМИ из зала суда, речь идёт о бывшем замгубернатора по инвестициям Юрие Гурдине.Как следует из сообщения прокуратуры, замгубернатора разработал преступную схему. «Чиновник привлек к совершению преступных действий директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления, которому фактически были вверены бюджетные денежные средства. Действуя по указанию подсудимого, директор фонда осуществил оплату выполненных коммерческой организацией работ по завышенной стоимости», — говорится в сообщении.Советский районный суд Томска признал чиновника виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, также он получил штраф 400 тыс. рублейКроме того, чиновника признали виновным в использовании заведомо подложного документа. Как сообщили в прокуратуре, подсудимым при трудоустройстве на должность заместителя губернатора «были представлены два диплома о высшем образовании, которые он фактически не получал».За это ему было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, однако от отбывания он освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, добавили в прокуратуре.ТАСС со ссылкой на адвокатов пишет, что решение планируется обжаловать. Ранее защита просила направить дело чиновника в Верховный суд РФ с целью изменения территориальной подсудности. По мнению адвокатов, уголовное дело в данном регионе «не может быть объективно рассмотрено по различным причинам, в том числе одной из причин была личная заинтересованность», цитирует агентство.Добавим, что деньги были выделены из областного бюджета в рамках нацпроекта «Образование».