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ВЦИОМ: затраты на подготовку ребенка к школе выросли до 53 тысяч рублей

17.46 Среда, 28 августа 2024
Фото: Вечерние ведомости
Общие затраты на подготовку одного ребенка к школе в России выросли за последний год на 10,5 тысяч рублей — с 43 029 до 53 548 рублей.

Такие данные приводит ВЦИОМ. Аналитики центра называют подготовку к учебному году «проверкой платежеспособности для родителей».

По оценкам россиян, самой внушительной статьей расходов остается школьный гардероб, одежда и обувь — на него в среднем планируют потратить 24 919 рублей (это на 4505 рублей больше, чем годом ранее).

Учебно-методический материал (учебники, рабочие тетради и др.) в среднем обойдется в 6863 рубля (+ 2175 рублей в сравнении с прошлым годом).

На письменные принадлежности планируется потратить в среднем 5127 рублей (+ 1546 рублей).

На цветы и подарки учителям россияне планируют потратить в среднем 2771 рубль (+658 рублей).

«Единственное, на чем российские семьи смогут немного сэкономить, — школьная сумка (портфель, рюкзак), на нее опрошенные планируют потратить или уже потратили на 408 рублей (или 8%) меньше, чем в 2023 г. (2024 г. — 4590 рублей)», — отмечают аналитики центра.

У россиян также спросили, сколько они намерены потратить на так называемый «добровольный спонсорский взнос» и «взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями». В первом случае это 4650 рублей (+777 рублей в сравнении с прошлым годом), во втором — 4628 рублей (+1267 рублей).

В целом суммарные затраты на подготовку детей к школе выросли за год на 24%.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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