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Росздравнадзор проверит больницу Уфы после сообщений о видеосъёмке в кабинете гинеколога
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Росздравнадзор проведет проверку в больнице Уфы после сообщений о том, что в кабинете гинеколога установлены видеокамеры.
На этой неделе местные издания со ссылкой на пациентов написали, что в гинекологическом кабинете ГКБ №21 установлена камера. Женщины опасаются, что записи могут попасть в сеть.
В среду ситуацию прокомментировали в Росздравнадзоре. «Росздравнадзор по поручению Минздрава проведет проверку по данному инциденту», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Добавим, главврач больницы Радик Надыргулов ранее также прокомментировал сообщения о камерах. На своей странице в ВК он заявил, что в соцсетях распространяется «недостоверная информация о съемке пациентов в кабинете гинеколога ГКБ №21 г. Уфа». Однако при этом он признал, что в проходных зонах и смотровых кабинетах приемного отделения больницы действительно установлены камеры видеонаблюдения «в целях обеспечения безопасности пациентов и персонала». Главврач сослался на постановление правительства РФ об антитеррористической защищенности объектов Минздрава.
По словам Надыргулова, камеры в смотровых кабинетах направлены на рабочее место врача. «Обзор камеры при монтаже исключает возможность съемки пациента в ходе его осмотра, это обязательное положение реализовано и в смотровом кабинете врача акушера-гинеколога», — утверждает руководитель ГКБ.
Кроме того, по его словам, зона осмотра пациенток, в которой располагается смотровое кресло и «стул для возможности раздеться», отделена медицинской ширмой.
Также он добавил, что пациенты подписывают информированное предупреждение о проведении видеосъемки «в служебных целях в рабочих кабинетах и зонах общественного пребывания».
Как утверждает главврач, доступ к данным видеосъемки «жестко ограничен». Так, доступ может предоставляться «только по соответствующему постановлению правоохранительных органов и суда».
На этой неделе местные издания со ссылкой на пациентов написали, что в гинекологическом кабинете ГКБ №21 установлена камера. Женщины опасаются, что записи могут попасть в сеть.
В среду ситуацию прокомментировали в Росздравнадзоре. «Росздравнадзор по поручению Минздрава проведет проверку по данному инциденту», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Добавим, главврач больницы Радик Надыргулов ранее также прокомментировал сообщения о камерах. На своей странице в ВК он заявил, что в соцсетях распространяется «недостоверная информация о съемке пациентов в кабинете гинеколога ГКБ №21 г. Уфа». Однако при этом он признал, что в проходных зонах и смотровых кабинетах приемного отделения больницы действительно установлены камеры видеонаблюдения «в целях обеспечения безопасности пациентов и персонала». Главврач сослался на постановление правительства РФ об антитеррористической защищенности объектов Минздрава.
По словам Надыргулова, камеры в смотровых кабинетах направлены на рабочее место врача. «Обзор камеры при монтаже исключает возможность съемки пациента в ходе его осмотра, это обязательное положение реализовано и в смотровом кабинете врача акушера-гинеколога», — утверждает руководитель ГКБ.
Кроме того, по его словам, зона осмотра пациенток, в которой располагается смотровое кресло и «стул для возможности раздеться», отделена медицинской ширмой.
Также он добавил, что пациенты подписывают информированное предупреждение о проведении видеосъемки «в служебных целях в рабочих кабинетах и зонах общественного пребывания».
Как утверждает главврач, доступ к данным видеосъемки «жестко ограничен». Так, доступ может предоставляться «только по соответствующему постановлению правоохранительных органов и суда».
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