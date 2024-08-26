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Бренды на онлайн-платформах в условиях высокой конкуренции ищут новые форматы рекламы

16.42 Среда, 28 августа 2024
Фото: Вечерние ведомости
Продавцы товаров и услуг на онлайн-платформах ищут новые рекламные форматы для продвижения брендов. Такая необходимость появилась в связи с разнообразием торговых площадок и растущей конкуренцией за внимание аудитории.

Реклама при этом должна быть не только эффективной, но и ненавязчивой, отмечают рекламодатели. При этом ещё и должна учитывать запросы и интересы целевой аудитории, для чего должны применяться так называемые умные алгоритмы. Однако набор инструментов для онлайн-продвижения, по мнению представителей рынка, пока довольно ограничен. В связи с этим платформы в свою очередь также ищут и разрабатывают новые рекламные форматы для продавцов товаров и услуг, чтобы помочь увеличить узнаваемость и продажи.

Так, например, в пресс-службе Авито сообщают, что запускают новые инструменты - медийный и нативный баннеры в мобильном приложении. При этом баннеры показываются в видеоленте на главной странице и занимают весь экран смартфона. В компании утверждают, что такие полноэкранные баннеры — самый заметный формат продвижения на площадке.

Согласно официальным данным Авито, по итогам 2023 года на платформе число рекламодателей на платформе выросло на 42%.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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