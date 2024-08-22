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В ФСБ заявили о задержании шести россиян, готовивших нападение на церковь в Ингушетии
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В ФСБ заявили, что в Ингушетии предотвращена «серия преступлений террористической направленности».
В городе Назрань и в селе Кантышево задержаны шесть местных жителей, граждан РФ. По данным ФСБ, задержанные — приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации.
В ведомстве утверждают, что они «вынашивали намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов». «В частности, ими готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Сунжа», — говорится в публикации на сайте ФСБ.
Сообщается, что по адресам проживания задержанных, а также в оборудованном ими схроне «обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации, электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств».
Возбуждены уголовные дела. В ведомстве утверждают, что задержанные уже дали признательные показания.
В городе Назрань и в селе Кантышево задержаны шесть местных жителей, граждан РФ. По данным ФСБ, задержанные — приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации.
В ведомстве утверждают, что они «вынашивали намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов». «В частности, ими готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в г. Сунжа», — говорится в публикации на сайте ФСБ.
Сообщается, что по адресам проживания задержанных, а также в оборудованном ими схроне «обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации, электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств».
Возбуждены уголовные дела. В ведомстве утверждают, что задержанные уже дали признательные показания.
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