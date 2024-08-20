Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют рейсы в целях безопасности

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют рейсы в целях безопасности.О введении ограничений заявили в Росавиации.«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) утром 28 августа (среда) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00 МСК», — говорится в сообщении.Позже в ведомстве добавили, что аналогичные ограничения вводятся с 09:00 (мск) в аэропорту Нижнекамска, он также не принимает и не отправляет рейсы.«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — добавили в ведомстве.Ранее в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью средства ПВО сбили 12 беспилотников — восемь над территорией Воронежской области, четыре – над Ростовской.