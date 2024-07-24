Венеция ограничивает число туристов в группах и запрещает мегафоны

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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На этой неделе в Венеции вступили в силу новые правила для туристических групп.Городской совет ограничил количество участников групповых туров до 25 человек (исключение — дети до двух лет, а также приезжающие студенты).Кроме того, в Венеции запретили использование громкоговорителей, сообщает CNN.Эти меры направлены на снижение уровня шума и улучшение контроля над потоком туристов на фоне рекордного роста их числа после пандемии.Нарушители новых правил могут получить штраф в размере 50-100 долларов. Правила действуют также на островах Мурано, Бурано и Торчелло.Ранее, в апреле, Венеция внедрила плату за въезд в город (около 5,40 долларов), что принесло городу более 2,5 миллионов долларов за 29 дней пилотного проекта.Городские власти планируют удвоить плату, несмотря на протесты местных жителей.Венеция не единственный город, сталкивающийся с проблемами чрезмерного туризма. Летом прошли антитуристические протесты в Нидерландах, Греции и Испании.В Греции рассматривается ограничение количества круизных судов на острове Санторини, а в Барселоне протестующие требовали, чтобы «туристы уехали домой».