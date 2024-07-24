Возрастное ограничение 18+
Венеция ограничивает число туристов в группах и запрещает мегафоны
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
На этой неделе в Венеции вступили в силу новые правила для туристических групп.
Городской совет ограничил количество участников групповых туров до 25 человек (исключение — дети до двух лет, а также приезжающие студенты).
Кроме того, в Венеции запретили использование громкоговорителей, сообщает CNN.
Эти меры направлены на снижение уровня шума и улучшение контроля над потоком туристов на фоне рекордного роста их числа после пандемии.
Нарушители новых правил могут получить штраф в размере 50-100 долларов. Правила действуют также на островах Мурано, Бурано и Торчелло.
Ранее, в апреле, Венеция внедрила плату за въезд в город (около 5,40 долларов), что принесло городу более 2,5 миллионов долларов за 29 дней пилотного проекта.
Городские власти планируют удвоить плату, несмотря на протесты местных жителей.
Венеция не единственный город, сталкивающийся с проблемами чрезмерного туризма. Летом прошли антитуристические протесты в Нидерландах, Греции и Испании.
В Греции рассматривается ограничение количества круизных судов на острове Санторини, а в Барселоне протестующие требовали, чтобы «туристы уехали домой».
Городской совет ограничил количество участников групповых туров до 25 человек (исключение — дети до двух лет, а также приезжающие студенты).
Кроме того, в Венеции запретили использование громкоговорителей, сообщает CNN.
Эти меры направлены на снижение уровня шума и улучшение контроля над потоком туристов на фоне рекордного роста их числа после пандемии.
Нарушители новых правил могут получить штраф в размере 50-100 долларов. Правила действуют также на островах Мурано, Бурано и Торчелло.
Ранее, в апреле, Венеция внедрила плату за въезд в город (около 5,40 долларов), что принесло городу более 2,5 миллионов долларов за 29 дней пилотного проекта.
Городские власти планируют удвоить плату, несмотря на протесты местных жителей.
Венеция не единственный город, сталкивающийся с проблемами чрезмерного туризма. Летом прошли антитуристические протесты в Нидерландах, Греции и Испании.
В Греции рассматривается ограничение количества круизных судов на острове Санторини, а в Барселоне протестующие требовали, чтобы «туристы уехали домой».
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